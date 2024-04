Lando Norris: «Werden nicht so bald gewinnen»

McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärte in Suzuka, sein Team werde in der Lage sein, in diesem Jahr Rennsiege zu feiern. Lando Norris dämpft aber die Erwartungen und mahnt: So schnell wird das nicht passieren.

In Japan musste sich Lando Norris mit dem fünften Platz hinter den beiden Red Bull Racing-Stars und den Ferrari-Piloten begnügen. Damit erreichte er ein Ergebnis, mit dem er gerechnet hatte, wie er rückblickend betont: «Alles lief wie erwartet. Wenn wir einen perfekten Job abgeliefert hätten, dann wäre vielleicht eine Position weiter vorne möglich gewesen. Aber ich denke, wir waren nicht zu weit davon entfernt.»

Und der McLaren-Star erklärt: «Wir waren in dieser Saison bisher immer in der gleichen Situation, hinter Red Bull Racing und Ferrari und ein Schritt vor Aston Martin und Mercedes. Aber wir wissen, welche Probleme wir haben und was wir verbessern müssen. Wenn uns das gelingt, können wir in diesem Jahr Rennen gewinnen und an der Spitze kämpfen. Aber zuerst müssen wir das Auto verbessern.»

Deshalb rechnet er auch nicht mit einem schnellen Erfolg. «Wir werden nicht so bald gewinnen, das steht fest», sagt Norris zur Aussage von Teamchef Andrea Stella, der Traditionsrennstall aus Woking werde in diesem Jahr in der Lage sein, GP-Siege zu feiern. «Aber wenn wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind, ist das möglich.»

Doch erst müsse man die Schwächen ausmerzen. Und eine davon sind die langen Kurven, wie sie auch die Strecke in Schanghai umfasst. Der 24-Jährige ist überzeugt: «Dieser Kurventyp ist nicht der beste für uns, wie wir auch im vergangenen Jahr in Zandvoort gesehen haben. Wir haben aber ein paar Sachen, die wir ausprobieren werden, und wir versuchen natürlich immer, uns in diesen Bereichen zu verbessern. Das ist aber eine unserer grössten Schwächen. Im Qualifying könnte sich das noch nicht auswirken, aber im Rennen wird das ein grösseres Problem für uns sein.»

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0