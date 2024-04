Fernando Alonso bleibt F1 treu: Das sagen die Gegner

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hat seinen Fahrer-Vertrag mit dem Aston Martin Team trotz seines Alters um mehrere Jahre verlängert. Dafür erntet der zweifache Weltmeister viel Respekt von seinen Gegnern.

Mit 42 Jahren ist Fernando Alonso der älteste Fahrer im aktuellen GP-Feld, und er wird es auch bis mindestens Ende 2026 bleiben. Denn der Spanier hat seinen Vertrag mit dem Aston Martin Team gleich um mehrere Jahre verlängert. Die Gegner sind beeindruckt, wie sich in der Pressekonferenz in Schanghai zeigt.

Auf die entsprechende Frage erklärte Lando Norris in der Pressekonferenz in Schanghai: «Es braucht viel Hingabe, und ich denke, keiner zweifelt, dass Fernando diese vermissen lässt. Er zeigt das mit allem, was er macht – ob auf der Strecke oder daneben. Es kommt darauf an, was ein Fahrer tun will, da ist jeder anders.»

«Es kommt auch nicht oft vor, dass jemand so lange im Spitzensport bleibt – da ist er sicher einer der wenigen Athleten, die an der Spitze noch mitmischen. Dass er in der Lage ist, das weiterhin zu tun, ist beachtlich. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich das so lange tun werde. Doch ich liebe, was ich derzeit tue, und will vorerst auch nicht damit aufhören», fügte der McLaren-Star an.

Charles Leclerc gestand: «Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ich in 15 oder 18 Jahren noch in der Formel 1 sein werde. Aber man kann sicherlich sehen, wie motiviert Fernando ist und wie hoch das Niveau ist, auf dem er fährt. Am Ende kommt es nur darauf an, das Alter selbst ist nur eine Zahl, und was er auf der Strecke zeigt, ist immer noch Spitzenklasse.»

«Ich würde gerne noch viele Jahre Rennen bestreiten, aber vielleicht nicht nur in der Formel 1. Le Mans ist sicher ein Rennen, an dem ich irgendwann einmal teilnehmen will. Solange ich motiviert bin, werde ich sicher weiterfahren, und ich liebe, was ich tue. Aktuell ist es das, was ich so lange wie möglich tun will», ergänzte der Ferrari-Pilot.

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0