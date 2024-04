Lewis Hamilton zur Ferrari-Kritik: «Die reden Müll»

​So langsam hat Mercedes-Star Lewis Hamilton die Nase voll, ständig über Ferrari zu reden oder sich gar dafür rechtfertigen zu müssen, dass er für die Zeit ab 2025 bei den Italienern unterzeichnet hat.

Was ich an Lewis Hamilton immer bewundere: Er ist ein miserabler Schauspieler. Wenn es gut läuft, dann leuchten seine Augen, er platzt fast vor Begeisterung. Wenn es nicht gut läuft, sieht man ihm den beinahe schon körperlichen Schmerz der Niederlage an.

Dennoch bewegt sich Hamilton auf dem Parkett politischer Korrektheit geschickt: Er gibt auch auf die doofsten Fragen geduldig Antwort und bleibt in der Regel gelassen. In der Regel. Nicht immer.

Denn dass er in einer Phase sportlicher Flaute bei Mercedes ständig auf Ferrari angesprochen wird, geht dem siebenfachen Champion inzwischen gehörig auf den Keks.

In Japan stapfte der 103-fache GP-Sieger aus einer Pressekonferenz, mit seinem Schlusswort: «Habt ihr keine besseren Fragen?» Es ging um Ferrari.

Und jetzt in China legt der 39-jährige Engländer nach. Auf die Frage, ob die stattliche Konkurrenzfähigkeit von Ferrari und die mittelprächtigen Darbietungen von Mercedes die Bestätigung dafür seien, dass er für 2025 richtig gehandelt habe, meint Lewis: «Ich bin nicht der Ansicht, dass ich mich für meine Entscheidung rechtfertigen muss. Ich weiß, was für mich das Richtige ist, und daran hat sich seit meinem Beschluss nichts geändert.»



«Ich habe meine Entscheidung nicht ein einziges Mal hinterfragt, und ich lasse mich von Kommentaren auch nicht beeinflussen. Selbst heute gibt es Leute, die reden Müll, und das wird wohl für den Rest des Jahres auch so bleiben. Ich mache einfach, was ich zuvor schon getan habe.»



Zur Erinnerung: Als sich Lewis Hamilton im Spätsommer 2012 dazu entschloss, McLaren zu verlassen und ab 2013 für Mercedes-Benz zu fahren, behaupteten einige Journalisten, das sei die schlechteste Entscheidung seiner Karriere.



Von 2014 bis 2020 wurde Hamilton dann mit Mercedes sechs Mal Weltmeister, nur sein Stallgefährte Nico Rosberg konnte 2016 einen glatten Durchmarsch des Briten verhindern.



Fazit von Lewis Hamilton: «Nur du selber weißt, was für dich das Beste ist.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0