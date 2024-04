Max Verstappen: Gedanken über seine Zukunft

​Anfang der Saison kursierten Gerüchte, wonach Max Verstappen seinen Vertrag bei Red Bull Racing vorzeitig beenden könnte. In China bekräftigt der Weltmeister: «Es gibt für mich keinen Grund zu gehen.»

Der Wirbel um Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zu Beginn der GP-Saison, knallharte Kritik von Max Verstappens Vater Jos und die deutlichen Worte von Max Verstappen zu Gunsten von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nährten Spekulationen: Max Verstappen könnte RBR verlassen, vor Ablauf seines Vertrags Ende 2028, und sich in die Arme von Mercedes werfen.

Schon in Jeddah sagte der 26-jährige Niederländer zu solchen Mutmaßungen: «Es hat gute Gründe, warum ich mich zu einem so langjährigen Abkommen mit Red Bull Racing entschieden habe. Ich weiß genau, was dieses Team für meine Karriere getan hat. Also besteht meine Absicht absolut darin zu bleiben. Ich bin glücklich hier. Es gibt für mich keinen Grund, diesen Rennstall zu verlassen.»

Doch im Leben kommt es oft anders als erwartet. Der Niederländer öffnete eine Hintertür: «Niemand hätte zum Beispiel erwartet, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechseln würde. Letztlich weiß man nie, was passieren wird oder was auf einen zukommt oder was um einen herum geschieht und ob das einen beeinflusst. Man kann nie zu 100 Prozent sagen, wie alles kommen wird.»

«Was den ganzen Wirbel angeht – ich möchte mich aufs Fahren konzentrieren. Und wenn es bei uns etwas zu klären gibt, dann versuchen wir das immer, intern zu lösen.»

In Shanghai nun vertieft der 57-fache GP-Sieger: «Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich ein ruhiges, friedliches Umfeld wünsche. In jüngerer Vergangenheit sprechen wir wieder über das Auto, das macht mich zufrieden, und so sollte es auch sein. So lange ich hier happy bin, gibt es für mich keinen Grund zu gehen.»





1. Training, China

01. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,302 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,629

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,660

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,690

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,101

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,118

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,213

08. Alex Albon (T), Williams, 1:37,229

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:37,238

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,530

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:37,626

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,006

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,090

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,284

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:38,286

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:38,630

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,806

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:38,839

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:38,936

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,276