Lando Norris nach Sprint-Pole China: «Total verrückt»

​Spannendes Sprint-Qualifying bei Wechselverhältnissen auf dem Shanghai International Circuit: Lando Norris erzielt Pole-Position für McLaren, vor Hamilton, Alonso und Verstappen, Hülkenberg auf P13.

Ganz schön hektisch, das GP-Wochenende auf dem Shanghai International Circuit: Nach nur 60 Minuten freien Trainings ging es in China bereits in die Qualifikation für den Sprint vom 20. April. Am Samstag wird es ebenfalls Schlag auf Schlag gehen: mit dem Sprint und danach dem Qualifying für den Grand Prix.

Die (gemessen am Abschlusstraining für den Grand Prix) verkürzte Quali begann bei 20 Grad Lufttemperatur, der Asphalt 30 Grad warm, nach dem freien Training hatte es geregnet, vor dem Start der Sprint-Quali hörte es aber auf.

Zur Erinnerung: Alle Fahrer müssen im ersten und zweiten Quali-Segment einer Sprint-Quali die mittelharten Pirelli-Reifen verwenden, im dritten Teil dann die weichen Walzen. Q1 ist nur zwölf Minuten lang, Q2 zehn, Q3 acht.

Oscar Piastri meldete zu Beginn von Q1 einige Regentropfen. Die Techniker ermahnten die Piloten, bald eine flotte Runde zu drehen, falls es richtig zu nieseln beginnen sollte. Und prompt sagte Mercedes-Fahrer George Russell am Funk: «Mehr Regen.»



Rundenzeiten und Ränge wechselten fast im Sekundentakt: Leclerc vor Piastri und Hamilton, dann Norris auf P2, bevor Max Verstappen das Kommando übernahm, vor Fernando Alonso. Aber die Bestzeit hielt nicht lange: Bestzeit von Sergio Pérez.



Im Wetter-Radar zu sehen: Regen im Anmarsch. Die Quali also noch hektischer als sonst. Und Überraschungen waren programmiert.



Out nach Q1: Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda und Sargeant.



Die Top-Ten nach dem ersten Segment: Pérez, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Alonso, Hülkenberg, Stroll und Magnussen.



Wie im freien Training begann in Kurve 7 das Gras neben der Bahn zu brennen, entflammt von den funkenschlagenden Unterböden der Rennwagen. Einsatz der Streckenposten, der Beginn des zweiten Quali-Teils musste verschoben werden.



Das waren schlechte Nachrichten, denn die Regenfront rückte gnadenlos näher. Die Zuschauer packten ihre Pelerinen aus, die Mechaniker die Intermediat-Reifen für Mischverhältnisse.



Klar gingen die restlichen 15 Fahrer in Q2 sofort auf die Bahn, um sich eine Runde auf noch nicht nasser Bahn zu krallen. Charles Leclerc erhielt die Warnung: «Mehr Regen am Ende der ersten schnellen Runde.»



Red Bull Racing und Mercedes warteten ein wenig, um den Vorteil wärmerer Reifen zu haben. Aber das Risiko war groß: Würde der Regen schneller kommen als erwartet, dann würde das bedeuten – game over.



McLaren-Fahrer Lando Norris nutzte die freie Bahn als erster Fahrer zur Bestzeit, hatte dabei aber einige Quersteher und wurde prompt von Piastri überflügelt, dann von Leclerc.



Mit besser aufgewärmten Reifen schob sich Weltmeister Verstappen auf Rang 1, eine Zehntelsekunde dahinter Leclerc im Ferrari und Piastri im McLaren. Hamilton nur auf P9, Russell auf P11 – und es begann nun zu schütten. Der Mercedes-Fahrer damit out.



Feierabend nach Q2: Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo und Stroll.



Einzug in die Top-Ten für: Verstappen, Leclerc, Pérez, Piastri, Norris, Sainz, Bottas, Alonso, Hamilton und Lokalheld Zhou, der von den gut gefüllten Tribünen einen riesigen Applaus erhielt.



Wie zu erwarten: die Autos im dritten Quali-Segment auf Intermediate-Reifen für nasse Bahn. Natürlich wieder ein Stau am Ende der Boxengasse, denn die Meteorologen sagten – der Regen wird eher stärker als schwächer.



Erstes Opfer der Verhältnisse: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc neben der Bahn, der Monegasse konnte nach Dreher und Reifenstapelkuss weiterfahren, meldete aber, sein Frontflügel sei kaputt. Die Verhältnisse jetzt extrem kritisch.



Weltmeister Verstappen war mehrfach neben der Bahn, der Niederländer nur Dritter, dann wurde ihm auch noch die Runde gestrichen, das machte Oscar Piastri besser – Bestzeit. Für wenige Sekunden, dann übernahm Pérez.



Verstappen nahm einen neuen Anlauf, war aber erneut neben der Bahn, daher zählte auch diese Runde nicht.



Vorne überstürzten sich die Ereignisse: Alonso mit Bestzeit, dann Hamilton, dann Norris – wow!



Lando sagt: «Die Verhältnisse waren irre. Ich bin so glücklich, wie das heute gelaufen ist. Ich war ziemlich nervös, denn ich dachte, wir hätten auf trockener Bahn das bessere Auto.»



«Es ging um Risiko, es ging um das Aufwärmen der Reifen, es ging ums Timing. Ich habe alles aufs Spiel gesetzt, denn die Verhältnisse wurden immer schlimmer, Fehler schlichen sich ein. Ich bin sehr erleichtert, dass es für die Bestzeit gereicht hat. Aber ganz ehrlich – ich habe keine Ahnung, wie sich das im Sprint vom Samstag entwickeln wird. Der erste Richtungsweiser wird erneut das Wetter sein.»



Norris damit auf Sprint-Pole wie Ende 2023 in Brasilien, dahinter Hamilton, Alonso für Verstappen. Alles ist angerichtet für einen tollen Sprint am Samstagmorgen.





Sprint-Qualifying, China

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:57,940 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:59,201

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:59,915

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:00,028

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 2:00,214

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:00,375

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:00,566

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 2:00,990

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 2:01,044

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 2:03,537

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:36,345

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,473

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,478

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:36,553

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,677

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:37,632

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,720

18. Alex Albon (T), Williams, 1:37,812

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:37,892

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,923





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing