Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «So ist alles möglich»

​Nur zehn WM-Punkte aus vier Rennen, nur WM-Zwischenrang 9, schnell wird da im gnadenlosen Internet geschnödet, Mercedes-Star Hamilton sei erledigt. Von wegen! Startplatz 2 zum Sprint in China.

Klar ist Lewis Hamilton im ersten Teil der Formel-1-WM 2024 von seinem jüngeren Mercedes-Stallgefährten George Russell in den Schatten gestellt worden, und gerade beim Ausnahmekönner Hamilton sind Kritiker nie weit entfernt, Erfolg weckt eben Neider.

Weil es mit dem kapriziösen Arbeitsgerät namens Mercedes W15 eben nicht gut gelaufen ist, weil der erfolgreichste Formel-1-Fahrer auf die vierzig zugeht und weil er einige eher mäßige Leistungen gezeigt hat, wurde im Netz gehöht: Kann wohl nur mit guten Autos richtig schnell fahren. Oder: Ist wohl geistig schon bei Ferrari.

Das ist natürlich alles Quatsch, denn was fiese Kommentartipper zuhause auf dem Sofa nicht sehen können, das ist, wie unermüdlich sich Hamilton bei Mercedes in die Arbeit kniet, ganz besonders in schwierigen Zeiten, wie seine Leidenschaft noch lichterloh brennt, wofür er auch das neue Kapitel Ferrari wagt, ab 2025.

Und so kam es auf dem Shanghai International Circuit, wie es für die Hamilton-Kritiker kommen musste: Zweiter Startplatz von Lewis für den Sprint, nur Lando Norris im McLaren machte das noch besser, unter ganz schwierigen Bedingungen, auf tückisch-schmieriger Bahn.

Lewis Hamilton federte aus seinem Mercedes, zeigte ein Victory-V in die prall gefüllte Haupttribüne und gab nachher zum Besten: «Die Verhältnisse waren wirklich schwierig, jeder konnte sehen, wie wenig Haftung die nasse Bahn aufbaute.»



«Als ich den Regen kam, spürte ich fiebrige Aufregung. Denn ich weiß, dass wir uns mit diesem Wagen auf trockener Bahn schwertun gegen unsere Konkurrenz. Aber Regen ist immer eine Gelegenheit, etwas Außergewöhnliches zu zeigen, und das ist uns heute gelungen.»



Gut, Startreihe 1 neben Lando Norris also, so gefreut hat sich Hamilton letztmals nach seiner Pole-Position in Ungarn 2023. Was wird nun im Sprint passieren?



Hamilton glaubt: «Sollte die Bahn trocken sein, werden wir die Fahrer von Red Bull Racing und Ferrari wohl nicht halten können. Hoffentlich kann ich es mit den Jungs von McLaren und Alonso aufnehmen. Sollte es jedoch erneut nass sein, dann ist alles möglich.»





Sprint-Qualifying, China

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:57,940 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:59,201

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:59,915

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:00,028

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 2:00,214

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:00,375

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:00,566

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 2:00,990

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 2:01,044

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 2:03,537

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:36,345

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,473

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,478

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:36,553

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,677

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:37,632

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,720

18. Alex Albon (T), Williams, 1:37,812

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:37,892

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,923