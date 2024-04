Live-Ticker China-Sprint: Aufholjagd von Verstappen

Max Verstappen will in China zum neunten Mal einen Formel-1-Sprint gewinnen

​Nach einer spannenden Sprint-Quali hat sich Lando Norris die Pole-Position gesichert, vor den Weltmeistern Hamilton, Alonso und Verstappen. Max Verstappen will seinen neunten Sprint-Sieg holen.

Das launische Wetter von Shanghai hat die übliche Reihenfolge einer Formel-1-Startaufstellung tüchtig in Unordnung gebracht.

Nach der spannenden Sprint-Quali vom 19. April will Weltmeister Max Verstappen eine Aufholjagd zeigen und an den vor ihm liegenden Lando Norris (zweite Sprint-Pole), Lewis Hamilton und Fernando Alonso vorbei. Ob das klappt, können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.