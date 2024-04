China-Sprint Live-Ticker: Verstappen will 9. Sieg

Max Verstappen will am Samstag im Sprint die karierte Flagge als Sieger sehen

​Der hektische Ablauf eines Sprintwochenende ist eines, dazu kommen der erste Auftritt der Formel 1 in China seit fünf Jahren und das launische Wetter. Ergebnis: Irre Startaufstellung für den Sprint.

Für Samstag, den 20. April gilt für die Formel-1-Fans: Wecker stellen lohnt sich! Denn schon ab 4.30 Uhr gehen wir mit unserem beliebten Live-Ticker online, um Sie über den Sprint zum Grand Prix von China zu informieren.

Alles ist angerichtet für ein paar saftige Überraschungen: Die Formel-1-Piloten waren seit 2019 nicht mehr unterwegs auf dem Shanghai International Circuit und hatten vor der Sprint-Qualifikation nur ein freies Training, um das Auto bestmöglich auf die Bahn zu trimmen. Klar sind da die Autos noch nicht ideal abgestimmt.

Das unbeständige Wetter bleibt ein großes Fragezeichen an diesem Wochenende, dazu kommt ein Pistenbelag, der von den Chinesen oberflächenbehandelt (nicht erneuert) wurde, und das bedeutet – unterschiedliche Haftung an verschiedenen Stellen. Die zahlreichen Ausrutscher im ersten Trainings waren nicht zu übersehen, und als es dann in der Sprint-Quali zu regnen begann, da ging es drunter und drüber.

Die Sprint-Quali endete mit der Bestzeit für Lando Norris, vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso, aber der viertplatzierte Max Verstappen will zu seinem neunten Sprintsieg fahren.

Wie sich der Sprint von China entwickelt und danach die Qualifikation für den Grand Prix, darüber halten wir Sie am 20. April mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, ab 4.30 Uhr für den Sprint, ab 8.45 für das Abschlusstraining zum Grand Prix. Natürlich finden Sie hier als Service auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF.





Grand Prix von China im TV

Samstag, 20. April

01.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

01.30: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

03.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

04.25: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

04.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

05.00: Sprint (mit unserem Live-Ticker)

05.30: ServusTV – Analyse Sprint

06.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

06.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

08.15: SRF 2 – Sprint Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

08.30: ServusTV – Vorberichte zum GP-Qualifying

08.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

08.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

09.00: GP-Qualifying (mit unserem Live-Ticker)

10.00: ServusTV – Analyse GP-Qualifying

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

11.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

15.45: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

22.30: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung



Sonntag, 21. April

00.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

01.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

05.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

06.30: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

07.00: ServusTV – Countdown zum Grand Prix

08.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

08.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

08.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

09.00: Großer Preis von China (mit unserem Live-Ticker)

10.40: ServusTV – Analyse China-GP

10.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

11.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Grand Prix

12.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

12.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

12.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.15: ORF 1 – GP von China Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st Win

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum GP Wiederholung

14.55: Sky Sport F1 – GP von China Wiederholung

14.55: ORF 1 – Motorhome: Grand Prix von China

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Grand Prix Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

19.00: Sky Sport F1 – GP von China Wiederholung





Sprint-Qualifying, China

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:57,940 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:59,201

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:59,915

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:00,028

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 2:00,214

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:00,375

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:00,566

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 2:00,990

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 2:01,044

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 2:03,537

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:36,345

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,473

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,478

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:36,553

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,677

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:37,632

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,720

18. Alex Albon (T), Williams, 1:37,812

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:37,892

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,923