Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Fast vergessen»

​Sprint-Premiere in China: Erstmals hat die Königsklasse auf dem Shanghai International Circuit eines der kurzen Samstag-Rennen gezeigt. Mercedes-Star Lewis Hamilton erobert einen starken zweiten Platz.

Das war endlich wieder der Lewis Hamilton, den wir lieben: Rang 2 für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister beim unterhaltsamen Sprint von China, nach einer Leistung, die sich sehen lassen darf.

Der 39-jährige Mercedes-Fahrer fuhr ein beeindruckendes Rennen und ist nach den 19 Runden auf dem Shanghai International Circuit sichtlich happy: «Ich hatte schon fast vergessen, wie es sich anfühlt, ein Rennen anzuführen!»

Hamilton startete viel besser als Pole-Mann Lando Norris und fuhr dann seine Ellenbogen aus: «Ich kam besser weg als Lando und blieb auf der Innenseite, er versuchte sein Glück außen. Wir waren beide am Limit, dann ging ihm die Straße aus.»

«Wenn du in der ersten Kurve zu weit nach außen kommst, dann gerätst du auf den schmutzigen Teil der Bahn, und du schlitterst untersteuernd von der Strecke. Genau das ist Lando passiert. Er hätte gescheiter vom Gas gehen und sich hinter mir einreihen sollen. McLaren ist schneller als wir, er hätte genug Zeit gehabt, mich später zu schnappen.»

Die Fans rieben sich die Augen: Hamilton in Führung, scheinbar auf dem Weg zum Sieg. Wann hat letztmals Lewis ein Formel-1-Rennen gewonnen? Es war am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien.



Lewis weiter: «Ich lag also in Führung und musste mir Mühe geben, dass ich Alonso hinter mir keine Chance lasse. Ich bin glücklich, dass ich wieder mal ein Rennen anführen konnte, aber mir war klar – irgendwann naht von hinten Verstappen.»



«Wir schwächeln noch immer in langsamen Kurven, und das war heute nicht anders. Gegen Verstappen hatte ich keine Chance, der fährt in einer anderen Liga. Ich bin dankbar für diesen zweiten Platz, aber ich weiß auch – das ist zu 90 Prozent wegen des Regens am Freitag in der Sprint-Quali zustande gekommen. Es ist ja nicht so, dass wir heute ein ganz anderes Auto hätten. Unsere Probleme sind noch die gleichen.»



Verblüffend: Lewis Hamilton hat noch nie einen Sprint gewinnen können.





Sprint, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 32:04,160 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,043 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,258

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,486

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,696

06. Lando Norris (GB), McLaren, +22,099

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +24,713

08. George Russell (GB), Mercedes, +25,696

09. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +31,951

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +37,398

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +37,840

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +38,295

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,841

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,299

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,838

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,870

17. Alex Albon (T), Williams, +42,998

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +46,352

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +49,630

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Reifenschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 85 Punkte

02. Pérez 70

03. Leclerc 64

04. Sainz 59

05. Norris 40

06. Piastri 34

07. Russell 25

08. Alonso 24

09. Hamilton 17

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 155 Punkte

02. Ferrari 129

03. McLaren 74

04. Mercedes 42

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0