WM-Leader Max Verstappen: Unerwartete Probleme

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in China zum achten Mal einen Formel-1-Sprint gewonnen. Aber der dreifache Weltmeister und WM-Leader 2024 sprach danach von unerwarteten Schwierigkeiten.

Max Verstappen ist beim Sprint von China von Startplatz 4 unwiderstehlich zum Sieg gefahren. Ausgerechnet Sprintmuffel Verstappen hat damit im kurzen F1-Lauf zum achten Mal triumphiert, zum dritten Mal in Folge (nach Austin und Interlagos 2023), zum fünften Mal in den vergangenen sechs Sprints.

Der 26-jährige Niederländer sagt: «Das war vor allem zu Beginn des Sprints ein hartes Stück Arbeit. Einige Fahrer um mich herum hatten neue mittelharte Reifen, ich hingegen bin auf gebrauchten Walzen losgefahren.»

«In den ersten Runden tauchten unerwartete Probleme auf – die Batterie meiner Antriebseinheit lud nicht optimal, ich musste an Bord zahlreiche Einstellungen verändern, um das zu beheben.»

«Danach lief es von Runde zu Runde besser, und ich konnte anfangen, richtig Tempo zu machen. Ich rückte Fernando Alonso und Lewis Hamilton näher und konnte beide recht einfach überholen.»

Beim Leader-Wechsel hätte sich Formel-1-Champion und Sky-GP-Experte Nico Rosberg gewünscht: «Etwas mehr Aggressivität von Hamilton gegen Verstappen wäre schön gewesen.»



Aber Hamilton verteidigte sich: «Max ist in einer anderen Liga gefahren, ich hätte ihn ohnehin nicht halten können.»



Max Verstappen weiter: «Als ich die Motoreinstellungen nach vier oder fünf Runden im Griff hatte, konnte ich mich auf den Speed des Autos verlassen und mich ganz aufs Reifen-Management konzentrieren.»



«Die Windrichtung hat sich seit Freitag geändert, das hatte erheblichen Einfluss auf die Fahrzeugbalance. Als ich einmal in Führung lag, benahm sich der Wagen perfekt.»



«GP-Quali und der WM-Lauf sind wieder etwas ganz Anderes. Ich will im Abschlusstraining versuchen, den bestmöglichen Startplatz herauszuholen, denn wenn du als Vierter oder Fünfter losfahren musst, dann ist einfach das Risiko groß, dass etwas schiefläuft.»



«Und im Rennen wird der Wagen mit randvollem Tank wieder anders liegen als im Sprint. Es gibt also sehr viel zu bedenken. Aber ich bin nach diesem Sprint guter Dinge und sehr glücklich, wie das heute Morgen gelaufen ist.»





Sprint, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 32:04,160 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,043 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,258

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,486

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,696

06. Lando Norris (GB), McLaren, +22,099

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +24,713

08. George Russell (GB), Mercedes, +25,696

09. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +31,951

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +37,398

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +37,840

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +38,295

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,841

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,299

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,838

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,870

17. Alex Albon (T), Williams, +42,998

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +46,352

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +49,630

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Reifenschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 85 Punkte

02. Pérez 70

03. Leclerc 64

04. Sainz 59

05. Norris 40

06. Piastri 34

07. Russell 25

08. Alonso 24

09. Hamilton 17

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 155 Punkte

02. Ferrari 129

03. McLaren 74

04. Mercedes 42

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0