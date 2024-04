Fernando Alonso: Runde verpatzt, dennoch Dritter!

​Aston Martin-Pilot Fernando Alonso hat im Qualifying zum Grand Prix von China den Startplatz 3 erobert. Der Spanier gibt zu: «Ich hatte zwei Fehler auf meiner besten Runde, Rang 2 wäre drin gewesen.»

Sauschnell im Sprint, sauschnell in der GP-Quali: Es läuft gut für den 42-jährigen Fernando Alonso in China. Im spannenden Abschlusstraining zum WM-Lauf von China schnappt sich der zweifache Formel-1-Champion den dritten Startplatz, hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez.

Der 32-fache GP-Sieger ist aber nicht ganz zufrieden: «Ich weiß, dass an diesem Tag mehr drin gewesen wäre. Leider der verflixte Reifenschaden im Sprint nach dem Duell mit Sainz, und auf meiner besten Runde in der Quali hatte ich zwei Schnitzer drin, in der ersten und auch in der zweiten Kurve.»

«Ich habe schon am Funk gefragt, ob ich nicht besser abbrechen soll, bin dann aber weitergefahren. Ich konnte in Kurve 6 eine Zehntelsekunde gutmachen, in Kurve 9 eine weitere, und das war Gold wert, denn im Mittelfeld zählt jede Hundertstelsekunde.»

So ging Startplatz 2 hinter Max Verstappen verloren, eine Position, wie sie der ewig junge Asturier letztmals in Montreal 2023 innehatte. Dafür hat er Startplatz 3 geschnappt, seine beste Darbietung seit obigem Montreal.

«Wir dürfen sehr zufrieden sein, wie konkurrenzfähig wir hier in Shanghai sind, aber klar wurmt es dich immer, wenn du nicht das Beste aus deinen Möglichkeiten gemacht hast.»

«Wir müssen nochmals angucken, aber es hätte wohl gegen Pérez gereicht. Fürs Rennen spielt das keine Rolle. Denn im Renntrimm halte ich Aston Martin nicht für zweite Kraft. Wir werden wie immer versuchen, unsere Haut so teuer als möglich zu verkaufen.»



«Ich erwarte ein schwieriges Rennen. Wir sind im Dauerlauf langsamer als Ferrari, als McLaren, wohl auch als Mercedes. Mal gucken, wie lange ich mich da zur Wehr setzen kann.»





Qualifying, China

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,660 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,982

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,148

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,273

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,289

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,297

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,433

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,604

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,665

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,838

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:34,934

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,223

14. Alex Albon (T), Williams, 1:35,241

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,463

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,505

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,516

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,573

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:35,746

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,358





Sprint, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 32:04,160 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,043 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,258

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,486

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,696

06. Lando Norris (GB), McLaren, +22,099

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +24,713

08. George Russell (GB), Mercedes, +25,696

09. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +31,951

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +37,398

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +37,840

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +38,295

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,841

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,299

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,838

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,870

17. Alex Albon (T), Williams, +42,998

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +46,352

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +49,630

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Reifenschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 85 Punkte

02. Pérez 70

03. Leclerc 64

04. Sainz 59

05. Norris 40

06. Piastri 34

07. Russell 25

08. Alonso 24

09. Hamilton 17

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 155 Punkte

02. Ferrari 129

03. McLaren 74

04. Mercedes 42

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0