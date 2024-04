Lewis Hamilton nach Q1-Aus: «Das war mein Fehler»

Das Qualifying zum China-GP fiel für Lewis Hamilton kurz und enttäuschend aus. Nachdem sich der Mercedes-Star verbremst hatte, blieb er auf Position 18 im Q1 hängen. Deshalb wünscht er sich, dass es im Rennen regnet.

«Ich hätte locker durchkommen müssen, das war mein Fehler», gestand Lewis Hamilton nach seinem frühen Ausscheiden aus dem Qualifying zum China-GP. Der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team verbremste sich in der entscheidenden Runde in der 14. Kurve, was zu viel Zeit kostete, um weiterzukommen.

«Ich hatte einfach Mühe, das Auto dort abzubremsen, die Räder blockierten. Ich hätte wahrscheinlich noch eine weitere Runde gebraucht», seufzte der 103-fache GP-Sieger, der den Sprint am Morgen noch auf dem zweiten Platz beendet hatte. Doch in der Pause vor dem zweiten Qualifying des Wochenendes nahm das Werksteam der Sternmarke einige Änderungen an der Abstimmung vor – was sich als Fehler erwies.

«Mein Auto ist ganz anders als am Morgen, denn wir haben viel verändert. In gewisser Hinsicht war es auch nicht so schlecht, aber in Kurve 14 tat ich mich einfach schwer. Im Sprint hatten George und ich noch sehr ähnliche Abstimmungen gewählt, aber dann gingen wir in verschiedene Richtungen, weil wir sehen wollten, ob wir noch etwas mehr Leistung finden würden. Das ist auch das, was wir zur Zeit machen müssen, aber es ging nicht auf. Ich werde mein Bestes geben, aber es sieht ziemlich düster aus. », seufzte der Brite vor laufender Kamera.

Und der 39-Jährige, der das Mercedes-Team nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen wird, fügte an: «Ich hoffe nun, dass es im Rennen regnet, denn jetzt brauche ich das. Ihr müsst also alle einen Regentanz für mich machen.»

Qualifying, China

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,660 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,982

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,148

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,273

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,289

*07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,297

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,433

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,604

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,665

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,838

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:34,934

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,223

14. Alex Albon (T), Williams, 1:35,241

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,463

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,505

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,516

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,573

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:35,746

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,358