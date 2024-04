Max Verstappen nach Pole: «Ich war etwas verwirrt»

​Das lief wie am Schnürchen für den 26-jährigen Max Verstappen im Qualifying zum Formel-1-WM-Lauf von China: 37. Pole-Position! Alles ist für den Sprint-Sieger angerichtet zum Triumph auch im Grand Prix.

Formel-1-Champion Max Verstappen setzt weitere Bestmarken: Mit seiner Bestzeit auf dem Shanghai International Circuit hat er für Red Bull Racing die 100. Pole-Position in der Königsklasse sichergestellt, die Feierstunde für RBR wird versüßt durch Startplatz 2 von Sergio Pérez.

Red Bull Racing ist der sechste GP-Rennstall, der in der Formel 1 100 Poles oder mehr erreicht, nach Ferrari (249), McLaren (156), Mercedes (137), Williams (128) und Lotus (107). Für RBR ist es die vierte Pole auf dem Shanghai International Circuit, nach Sebastian Vettel 2009, 2010 und 2011.

Damit ist Max der erste Fahrer seit Mika Häkkinen 1999, der die Poles an den ersten fünf GP-Wochenenden der Saison erringen kann. Es ist seine sechste in Folge für Verstappen (mit dem WM-Finale von Abu Dhabi 2023) und seine erste in China. Verstappen war in jedem Quali-Segment der Schnellste.

Sechs Poles in Folge, das haben in der Formel 1 nur Ayrton Senna bessergemacht (8 Poles hintereinander), Alain Prost, Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7 Poles in Folge).

Das Gesicht von Verstappen sagt alles. Er ist hochzufrieden. Aber Verstappen gibt auch zu: «Ganz ehrlich, ich war ein wenig verwirrt. Zu Beginn des dritten Quali-Teils war ich langsamer als am Ende von Q2, und das konnte ich nicht verstehen.»

«Wir haben derzeit dafür nur eine Erklärung: Der Wind hatte sich gedreht, und die Autos reagieren hier in China besonders sensibel auf Veränderungen der Windrichtung.»



«Beim zweiten Versuch in Q3 hat sich wieder alles ganz normal angefühlt, und ich konnte mich verbessern, obschon ich nicht wusste, was mich erwarten würde. Aber auf einmal passte alles: Die Balance war nun wirklich gut, der Grip fühlte sich wieder normal an, und in solchen Momenten, wenn dir das Auto richtig viel Vertrauen erinflößt, dann kannst du eben auch voll angreifen.»



Zur 100. Pole von Red Bull Racing sagt Max Verstappen: «Teamchef Christian Horner kam vor der Quali zu mir und sagte mir, dass wir das hier erreichen können. Ich sagte: ‚Okay, lass es mich versuchen.’ Ich freue mich sehr, dass unser Team diesen Meilenstein erreichen konnte.»



Was erwartet Max vom Rennen? «Ich habe ungefähr eine Ahnung erhalten, was ich in Sachen Reifenverschleiß erwarten soll. Aber wir müssen damit rechnen, dass die Windrichtung erneut wechselt, und das wird ein weiteres Mal Auswirkungen auf die Fahrzeugbalance haben. Wenn der Wagen nur halb so gut ist wie im Sprint, dann dürfen wir uns im Grand Prix gute Chancen ausrechnen.»





Qualifying, China

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,660 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,982

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,148

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,273

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,289

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,297

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,433

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,604

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,665

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,838

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:34,934

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,223

14. Alex Albon (T), Williams, 1:35,241

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,463

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,505

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,516

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,573

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:35,746

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,358





Sprint, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 32:04,160 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,043 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,258

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,486

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,696

06. Lando Norris (GB), McLaren, +22,099

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +24,713

08. George Russell (GB), Mercedes, +25,696

09. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +31,951

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +37,398

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +37,840

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +38,295

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,841

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,299

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,838

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,870

17. Alex Albon (T), Williams, +42,998

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +46,352

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +49,630

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Reifenschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 85 Punkte

02. Pérez 70

03. Leclerc 64

04. Sainz 59

05. Norris 40

06. Piastri 34

07. Russell 25

08. Alonso 24

09. Hamilton 17

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 155 Punkte

02. Ferrari 129

03. McLaren 74

04. Mercedes 42

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0