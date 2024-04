Live-Ticker China-GP: Alle gegen Max Verstappen

​Der spannende Sprint auf dem Shanghai International Circuit und das unterhaltsame Abschlusstraining haben Appetit gemacht: Der WM-Lauf von China (ab 9.00 Uhr am 21. April) könnte ein Leckerbissen werden.

Die Zuschauer auf dem Shanghai International Circuit bekommen etwas geboten fürs Geld: Action hüben und drüben im Sprint, mit Max Verstappen als Sieger (keine Überraschung) und dahinter Lewis Hamilton im Mercedes (sehr wohl eine Überraschung).

Die Ausgangslage nach dem spannenden Qualifying: Wer von den 19 Gegnern von Max Verstappen mit dem Sieg in China liebäugeln will, der muss einen Weg vorbei finden am dreifachen Formel-1-Weltmeister. Der Niederländer war im Sprint der schnellste Mann und auch im Abschlusstraining für den Grand Prix.

Die Meteorologen sagen: Es wird am Morgen in Shanghai regnen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Bahn zum WM-Lauf hin trocken sein.

Wie sich der Große Preis von China entwickelt, darüber halten wir Sie am 21. April mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, ab 8.30 Uhr. Natürlich finden Sie hier als Service auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF.





Grand Prix von China im TV

Sonntag, 21. April

00.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

01.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

05.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

06.30: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

07.00: ServusTV – Countdown zum Grand Prix

08.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

08.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

08.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

09.00: Großer Preis von China (mit unserem Live-Ticker)

10.40: ServusTV – Analyse China-GP

10.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

11.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Grand Prix

12.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

12.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

12.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.15: ORF 1 – GP von China Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st Win

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum GP Wiederholung

14.55: Sky Sport F1 – GP von China Wiederholung

14.55: ORF 1 – Motorhome: Grand Prix von China

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Grand Prix Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

19.00: Sky Sport F1 – GP von China Wiederholung





Qualifying, China

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,660 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,982

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,148

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,273

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,289

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,297

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,433

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,604

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,665

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,838

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:34,934

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,223

14. Alex Albon (T), Williams, 1:35,241

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,463

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,505

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,516

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,573

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:35,746

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,358





Sprint, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 32:04,160 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,043 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,258

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,486

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,696

06. Lando Norris (GB), McLaren, +22,099

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +24,713

08. George Russell (GB), Mercedes, +25,696

09. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +31,951

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +37,398

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +37,840

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +38,295

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,841

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,299

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,838

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,870

17. Alex Albon (T), Williams, +42,998

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +46,352

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +49,630

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Reifenschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 85 Punkte

02. Pérez 70

03. Leclerc 64

04. Sainz 59

05. Norris 40

06. Piastri 34

07. Russell 25

08. Alonso 24

09. Hamilton 17

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 155 Punkte

02. Ferrari 129

03. McLaren 74

04. Mercedes 42

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0