Lando Norris (McLaren/2.) baff: «Wo war Ferrari?»

​Der Grand Prix von China endet mit Rang 2 für den McLaren-Piloten Lando Norris. Der 24-jährige Engländer wundert sich nach seiner feinen Leistung: «Was ist aus Ferrari geworden? Jetzt habe ich meine Wette verloren!»

Vor jedem Rennen stellt sich ein Formel-1-Pilot die Frage: «Hand aufs Herz, was ist in diesem Grand Prix für mich drin?» Klar hofft jeder auf einen wilden Rennverlauf, der einen hoffentlich so weit nach vorne spült als möglich, aber gleichzeitig sind GP-Asse auch Realisten, die den Speed der Gegner normalerweise gut einschätzen können. Normalerweise, denn Lando Norris ist in China komplett überrascht worden.

Rang 2 für Lando Norris auf dem Shanghai International Circuit hinter dem scheinbar unantastbaren Max Verstappen, das bedeutet für den Briten den 15. Podestplatz in der Königsklasse (gleich oft wie der Belgier Thierry Boutsen und der Argentinier José Froilán González. Norris ist inzwischen zum achten Mal in seiner Karriere Zweiter geworden, aber in China hätte er damit nicht gerechnet.

Der McLaren-Fahrer, von den Formel-1-Fans zum Fahrer des Tages gewählt, sagt ehrlich: «Ich bin baff und glücklich zugleich. Ich bin sehr happy fürs Team, das mir mit makellosen Boxenstopps und einer guten Rennstrategie geholfen hat.»

«Ich hätte heute einen solchen Rennverlauf nie erwartet. Aber ich fühlte mich im Wagen sehr wohl und konnte meinen Reifen Sorge tragen. Das fiel mir im Grand Prix erheblich leichter als im Sprint.»

«Ich konnte nach Herzenslust Tempo machen, das Auto hat sich in jeder Phase des Rennens gut angefühlt.»



«Ich bin heute wirklich überrascht worden. Ich meine – was wurde aus Ferrari? Wo ist ihr Speed hingekommen? Die sind doch normalerweise zweite Kraft und so gut im Reifenschonen. Und wir selber sind im Grand Prix viel flotter unterwegs gewesen als erwartet. Und auch flotter gemessen am Auto von Sergio Pérez.»



«Ich habe vor dem Rennen mit seinem Renningenieur sogar eine Wette abgeschlossen, um wie viele Sekunden ich hinter den Ferrari ins Ziel kommen würde. Ich sagte: 35 Sekunden. Wie falsch ich da gelegen habe! Aber ich freue mich sehr, welch miserable Wetten ich abschließe!»



Lando Norris machte an diesem Tag nur zwei Fehler: Er stellte seinen McLaren nach dem Rennen als Podestberechtigter nicht auf die Start/Ziel-Gerade, sondern ins Parc fermé. Und er setzte sich später die Mütze des Drittplatzierten auf.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0