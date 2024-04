Max Verstappen: Drei Schreckmomente auf Siegesfahrt

​Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen hat beim fünften WM-Lauf den vierten Saisonsieg eingefahren. Nach dem China-GP verrät der Niederländer, wieso er drei Mal um seinen Triumph gefürchtet hat.

Von außen sieht das immer alles so einfach aus: Max Verstappen zog von Pole-Position mit einem prima Start in Führung und setzte sich scheinbar mühelos von seinen Rivalen ab.

Aber oft ist es bei einem Formel-1-Rennen so, dass wir von den kleinen, versteckten Dramen nichts hören. Zum Glück ist der inzwischen 58-fache GP-Sieger Verstappen auch in dieser Hinsicht eine ehrliche Haut.

Denn drei dreifache Formel-1-Champion enthüllt nach dem Sieg auf dem Shanghai International Circuit, dass er drei Mal an seinem Sieg zweifeln musste.

Max sagt: «Wir sind jahrelang nicht hier gefahren, und Sprint-Wochenenden verlaufen immer ein wenig chaotisch. Mir war also nicht ganz klar, was ich von Shanghai erwarten soll.»

«Klar hoffst du immer darauf, dass du ein schnelles Auto hast und alles reibungslos verlaufen würde, und wenn wir an die Siege im Sprint und im Grand Prix denken, dann sieht das auch so aus, aber es war eben nicht so.»



«In Wahrheit gab es drei Momente, in welchen ich um den Sieg gezittert habe. Beim zweiten Re-Start habe ich in Kurve 6 hinein ein Rad stehen lassen. Das war nicht ideal. Dann zerrte ich ein Abreißvisier vom Helm, das sich am Eingang der Airbox verfing, ich konnte es am Helm herumflattern spüren. Da weißt du nie, wo es letztlich dann hinfliegt und was es möglicherweise verstopft.»



«Zwei Runden vor Ende des Rennens bin ich mit 300 Sachen über Trümmerteile gebrettert, das war vor Kurve 14. Das hat mir Angst gemacht. Denn du willst hier einen Platten bei Highspeed haben, mit einem Reifen, der von Karbonteilen zerschnitten ist.»



«In Sachen Fahrzeugbalance wüsste ich nichts, was besser hätte laufen können. Der Wagen lag sogar noch besser als im Sprint. Da haben wir einen wirklich guten Job gemacht.»



«Ich fand, beide Safety Car-Phasen dauerten zu lange. Und grundlegend war es schade, dass der Grand Prix neutralisiert werden musste. Bei einem normalen Rennverlauf hätten wir mehr verschiedene Strategien der Piloten erlebt, und dass wäre gewiss spannender gewesen.»



«Wir dürfen mit einer schönen Zwischenbilanz nach Florida fliegen, aber Miami ist wieder eine ganz andere Rennstrecke als die fünf Pisten zuvor. Anderes Layout, andere Reifenmischungen, andere Pistenoberfläche, andere Wetterverhältnisse. Nur wenn wir die bestmögliche Fahrzeugabstimmung finden, dürfen wir an den Sieg in den USA denken.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0