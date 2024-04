Lewis Hamilton (Mercedes/9.): «Geht auf meine Kappe»

​Die Ausgangslage von Lewis Hamilton zum China-GP war schwierig: 18. Startplatz. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat daraus den neunten Platz gemacht und übernimmt Verantwortung.

Es war ein Grand Prix wie viele von Lewis Hamilton in der Flügelauto-Epoche seit Anfang 2022: Immer wieder meldete sich der 103-fache GP-Sieger mit leicht verzweifelt wirkenden Sätzen am Funk.

Mal monierte der 39-jährige Engländer die Reifenwahl («dieser Reifen fühlt sich furchtbar an»), wie zu Beginn des China-GP auf weichen Pirelli. Mal nörgelte der siebenfache F1-Champion am generellen Speed herum: «Unser Auto ist so langsam.»

Aber zwischendurch zeigte der Brite ganz starke Momente und einige hinreißende Überholmanöver, und es ist keine Selbstverständlichkeit, mit einem schwierig abzustimmenden Mercedes-Rennwagen immerhin zwei WM-Punkte zu erobern.

Hamilton nach 56 Runden auf dem Shanghai International Circuit: «Ich bin dankbar, dass ich es in die Top-Ten geschafft hatte, arg viel mehr war nach dem verpatzten Qualifying nicht zu erwarten.»

Hamilton übernimmt einen Teil der Verantwortung für die schwache Vorstellung in der Quali: «Das geht auf meine Kappe. Ich habe am Samstag für eine Veränderung am Set-up plädiert, und diese falsche Entscheidung habe ich in der Folge teuer bezahlen müssen. Daraus muss ich für die Zukunft etwas lernen.»



«Hier in Shanghai hat sich nichts geändert: Der Wagen ist schnell, aber nur dann, wenn er sich in einem optimalen Betriebsfenster befindet.»



«Ich hoffe, dass wir am kommenden GP-Wochenende von Miami einen Schritt nach vorne machen können, dann werden wir einige Verbesserungen am Auto haben.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0