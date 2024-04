Nico Hülkenberg nach China-GP: «Kein böses Blut»

Nico Hülkenberg zeigte am Rennsonntag in China ein sauberes Rennen

Haas-Pilot Nico Hülkenberg durfte sich in China über seinen dritten Punkterang in diesem Jahr freuen. Entsprechend gut gelaunt war der Deutsche nach der Zielankunft. Gleichzeitig forderte er: Sein Team muss nachlegen.

Wie schon in Saudi-Arabien und Australien durfte Nico Hülkenberg auch im GP auf dem «Shanghai International Circuit»einen Punkterang bejubeln. Der Haas-Routinier kreuzte die Ziellinie als Zehnter, mit insgesamt vier WM-Zählern belegt er derzeit den 13. Zwischenrang.

Nach getaner Arbeit fasste er bei den deutschen «Sky»-Kollegen zusammen: «Es fühlt sich gut an, ich glaube, das ist alles, was heute möglich war und drin lag. Man sieht halt, wenn keiner aus den Top-5-Teams ein Problem hat, sind die Top-10 gebucht. Heute hatte Lance Stroll ein Problem und wir haben uns den Platz erkämpft, indem wir ein perfektes Qualifyings und eigentlich auch ein perfektes Rennen gezeigt haben.»

«Ich glaube, das war eines der saubersten Rennen meiner Laufbahn, von daher bin ich sehr happy und auch ein Stück weit stolz», fügte der Blondschopf strahlend an. Dass ihn Stroll im Rennen einmal von der Strecke schubste, nahm er gelassen hin. «Er kam von relativ weit hinten, relativ spät, ich habe ihn dann gesehen und liess ihm auch Platz. Aber er war halt auf den weichen Reifen gestartet und schob mich ein bisschen raus. Das war nicht ganz die feine Art aber auch nicht mega dramatisch. Ich denke, er hätte mich so oder so gehabt, von daher war das ein Ticken unnötig, aber es gibt kein böses Blut deswegen.»

Den restlichen Rennverlauf schilderte der 36-Jährige folgendermassen: «Ich hatte einen guten Rhythmus, machte keine Fehler und auch von der Strategie-Seite hat das Team ganze Arbeit geleistet. Der Stint auf den Medium-Reifen war schwierig für uns, der ist mir unter dem Hintern weggeschmolzen, aber auf dem Harten lief es deutlich besser, und da waren wir im Mittelfeld auch wieder konkurrenzfähig.»

Und mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf ergänzte Hülkenberg: «Angesichts unserer Leistung im vergangenen Jahr, die nicht so rosig war, war die Erwartung im Winter etwas gedämpft. Ich denke, wir konnten die Erwartungen von aussen aber auch intern deutlich übertreffen mit dem grossen Schritt nach vorn, den wir in so kurzer Zeit gemacht haben. Aber wir hatten auch mehr Glück als Pech, und nun müssen wir nachlegen.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0