Riesenkrach Stroll/Ricciardo: «Idiot!» – «Fick dich!»

​GP-Sieger Daniel Ricciardo traute in China seinen Ohren nicht. Aston Martin-Fahrer Lance Stroll schubste ihn weg und beschimpfte Daniel als Idioten. Ricciardo: «Ich koche!» Am Ende erhielt Ricciardo eine Strafe.

Eine ganze Weile sah es beim Großen Preis von China nach den ersten 2024er WM-Punkten für Daniel Ricciardo aus. Aber dann spürte der Racing Bulls-Fahrer vor dem Re-Start urplötzlich einen Schlag – Aston Martin-Pilot Lance Stroll war ihm klassisch ins Heck gerauscht, als das Rennen noch gar nicht wieder freigegeben war.

Die FIA-Rennkommissare brummten dem Kanadier wegen dieses Fouls eine Zeitstrafe von zehn Sekunden auf, er wurde nur 15. Danach knarzte Stroll in die Mikrofone der Reporter: «Der Idiot vor mir ist unvermittelt auf die Bremse gelatscht.»

Natürlich kam das in der Anbremszone einer Haarnadelkurve schon sehr überraschend ...

Als Daniel Ricciardo im Fahrerlager des Shanghai International Circuit mit der Aussage von Stroll konfrontiert wurde, platzte dem sonst so gut gelaunten Australier der Kragen. «Ich koche! Ich kann nicht glauben, was der mir vorwirft. Nach solch einer Blödheit nicht mal den Mumm in den Knochen zu haben, die Verantwortung zu übernehmen!»

«Ich ärgerte mich grün und blau, weil ich auf so überflüssige Art und Weise aufgeben musste. Aber das Heck meines Autos war zu beschädigt, um weiterzumachen. Und dann wurden mir die Worte von Lance serviert. Da war ich gleich wieder auf hundert! Was da passiert ist, das war für jeden klar zu sehen, und die Reaktion der Rennkommissare ist eindeutig.»

«Vor einem Re-Start gehört es eben zur Aufgabe eines Piloten, auf den Vordermann zu achten. Du kannst in der Regel nicht sehen, was der Leader macht, der das Tempo vorgibt, also richtest du dich nach dem direkten Gegner vor dir aus.»



«Ich habe mich bei Stroll zunächst wirklich zurückgehalten, aber nun muss ich es sagen – fick dich! Wenn er wirklich so über einen Unfall denkt, an dem er die Schuld trägt, dann kann ich es nicht anders ausdrücken.»



«Vielleicht kommt er zur Einsicht, wenn er sich die Aktion ein paar Mal angeschaut hat. Und sollte er es nicht tun, dann kann ich ihm auch nicht helfen.»



«Zwischenfälle in einem Grand Prix kommen vor, damit kann ich gut leben, aber hinter einem Safety-Car darf so etwas Dummes einfach nicht passieren.»



«Schaut euch die Wiederholung an: Wir bremsen für die Haarnadel, aber er schaut in jenem Moment nach rechts, in den Scheitelpunkt der Kurve, er guckt gar nicht, was ich vor ihm mache. Und als er es dann endlich tut, klebt er mir schon im Heck.»



«Das Einzige, was er in dieser Situation hätte tun müssen: auf mich achten, als Vordermann. Und das hat er eben nicht getan. Und dann geht er auch noch auf mich los. Wirklich unglaublich, der Kerl.»



Nach dem Schubser von Stroll gegen Ricciardo ging Hülkenberg an Daniel vorbei, und als es gleich noch eine Safety-Car-Phase gab, glaubte Ricciardo, er könne diesen Platz von Nico wieder übernehmen. Er überholt bei neutralisiertem Rennen den Deutschen.



Gemäß den Rennkommissaren Nish Shetty (Singapur), Loic Bacquelaine (Belgien), Tonio Liuzzi (Italien) und Zheng Honghai (China) war das nicht erlaubt. Sie brummten Ricciardo eine Zehnsekundenstrafe auf. Da der achtfache Sieger diese Strafe wegen seiner Aufgabe (Auto beschädigt) nicht absitzen konnte, wird sie umgewandelt in – drei Ränge zurück in der Startaufstellung von Miami.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0