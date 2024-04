China-Crash von Stroll: Das sagt Teamchef Mike Krack

Im China-GP knallte Lance Stroll Daniel Ricciardo ins Heck, dafür kassierte er eine Strafe. Da er sich nicht einsichtig zeigte, kam es zum Streit. Aston-Martin-Teamchef Mike Krack äusserte sich zum Crash.

Noch hinter dem Safety-Car sorgte Lance Stroll im China-GP für Schrott. Der Aston-Martin-Pilot fuhr in der Anbremszone der Haarnadel-Kurve dem Racing-Bulls-Fahrer Daniel Ricciardo ins Heck. Die Regelhüter brauchten nicht lange, um den Schuldigen zu ermitteln – sie brummten Stroll eine 10-sec-Zeitstrafe auf. Dieser zeigte sich nicht einsichtig und erklärte nach dem Rennen vor den Medien, dass er vom Bremsmanöver überrascht wurde.

Die Wortwahl des Kanadiers fiel eindeutig aus – er bezeichnete Ricciardo als Idioten. Das wiederum brachte den sonst so fröhlichen Australier zur Weissglut. Auch er sparte nicht mit Kraftausdrücken und ärgerte sich: «Was da passiert ist, das war für jeden klar zu sehen, und die Reaktion der Rennkommissare ist eindeutig.» Und er betonte: «Vor einem Re-Start gehört es eben zur Aufgabe eines Piloten, auf den Vordermann zu achten. Du kannst in der Regel nicht sehen, was der Leader macht, der das Tempo vorgibt, also richtest du dich nach dem direkten Gegner vor dir aus.»

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack wurde natürlich auch auf den Crash angesprochen. Und vor laufender «Sky»-Kamera sagte der Luxemburger: «Das war natürlich ein Problem, ich glaube, beide Fahrer hätten Punkte geholt, aber leider konnte er da nicht ausweichen. Dann kommt eins zum anderen.»

«Er war das letzte Glied in dieser Kettenreaktion, es hat schon vorne mit Sainz angefangen, dann haben alle gebremst und sind nach links gefahren. Man sieht auch, dass Daniel stark bremst, genauso wie der McLaren, und auch Fernando hat beide Räder blockiert. In so einer Situation passiert sowas», erklärte Krack weiter.

Dass die Regelhüter so schnell zu einem Urteil gekommen sind, hat Krack überrascht, wie er gestand: «Das ging ein bisschen schnell, es hat mich ein wenig gewundert, wie schnell man da gerichtet hat. Wir haben das ein bisschen differenzierter betrachtet. Aber das sind Entscheidungen, die der Schiedsrichter trifft, das muss man akzeptieren.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0