Andrew Shovlin (Mercedes): «Sind nicht schnell genug»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin wirft einen kritischen Blick zurück auf den Grand Prix von China und betont: «Es war von Anfang an klar, dass es ein hartes Rennen für uns werden würde.»

Die Startplätze 8 und 18 von George Russell und Lewis Hamilton liessen schon vor dem Start zum China-GP erahnen, dass den beiden Mercedes-Fahrer ein schwieriges Rennen bevorstand. Tatsächlich hatten sowohl der junge Brite als auch der siebenfache Weltmeister alle Hände voll zu tun, um sich nach vorne zu arbeiten und die Gegner hinter sich zu halten.

Am Ende schaffte es Russell als Sechster ins Ziel, auch sein Stallgefährte, der aus der zweitletzten Reihe losgefahren war, durfte sich als Neunter über frische WM-Zähler freuen. Viel mehr war nicht möglich, kommt Andrew Shovlin in seiner Analyse zum Schluss.

Der leitende Mercedes-Ingenieur fasst rückblickend zusammen: «George hätte nicht mehr herausholen können. Er hatte einen guten Start und lag vor beiden Ferrari-Fahrern, aber wir haben die Hinterreifen im ersten Stint etwas zu stark beansprucht und mussten früher als geplant an die Box.»

«Dieser frühe Stopp hätte noch schmerzhafter sein können, aber die beiden Safety-Car-Phasen waren hilfreich für uns und neutralisierten den Altersunterschied der Reifen. Von da an war das Rennen sehr einfach. Wir waren nicht schnell genug, um Sainz anzugreifen, hatten aber das Tempo, um vor Fernando zu bleiben», schildert der Brite.

«Für Lewis war das Rennen nicht einfach, da er auf den weichen Reifen am Start kaum einen Vorteil hatte. Dann steckte er in der zweiten Kurve auf der Innenbahn im Verkehr fest und verlor Boden gegen jene, die auf der äusseren Spur unterwegs waren», sagt er über das Rennen des 103-fachen GP-Siegers, der das Werksteam der Sternmarke nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen wird.

Shovlin ergänzt: ««Wir hatten nach dem Sprint einige Änderungen an seinem Auto vorgenommen, die es aber offensichtlich nicht verbessert haben. Das machte das Qualifying und das Rennen schwierig. Er hatte Mühe beim Einlenken, und musste dabei viel Leistung nutzen, was die Hinterreifen forderte.» Und er betont: «Wir profitierten davon, dass ein paar Autos vor uns ausfielen, aber angesichts der Anfangsphase des Rennens konnten wir glücklich sein, einige Punkte zu holen.»

«Es war von Anfang an klar, dass es ein hartes Rennen für uns werden würde. Wir sind derzeit nicht schnell genug und haben uns nicht gut qualifiziert. Unsere Platzierungen waren genau so, wie wir sie vor dem Rennen vermutet hatten», erklärt der 50-Jährige aus Liverpool, und verspricht: «Wir werden hart arbeiten, um sicherzustellen, dass wir beim nächsten Rennen in Miami einen besseren Job machen.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0