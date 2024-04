Johnny Herbert: Morddrohungen wegen Alonso-Strafe

Johnny Herbert sagt über die Morddrohungen im Netz: «Das gehört leider zu den sozialen Medien, in denen jeder eine Meinung hat, aber keine Fakten, um sie zu untermauern»

Fernando Alonso bekam in Australien eine Strafe aufgebrummt, die den spanischen Fans nicht gefiel. Manche machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft – und gingen dabei zu weit, wie Johnny Herbert berichtet.

Weil Fernando Alonso im Australien-GP in einer schnellen Passage des Albert Park Circuit ein unerwartetes Bremsmanöver vollzog und dabei seinen Verfolger George Russell derart verwirrte, dass dieser abflog, kassierte der Spanier eine 20-sec-Zeitstrafe. Diese sorgte nicht nur innerhalb des Formel-1-Feldes für einige Diskussionen.

Auch bei den Fans wurde die Bestrafung des zweifachen Weltmeisters hitzig diskutiert. In den sozialen Medien machten einige davon ihrem Ärger Luft – und ein paar gingen dabei definitiv zu weit. Sie äusserten sogar Todesdrohungen gegen Johnny Herbert, der in Melbourne zu den Rennkommissaren zählte. Der GP-Veteran erzählte gemäss «Crash.net» bei «Fastest Payout Online Casino»: «Ich habe eine Flut von Todesdrohungen über die sozialen Medien erhalten.»

Er habe Glück, dass er so eine dicke Haut hat, erklärte der frühere GP-Star, und beschrieb: «Es gab Nachrichten mit Dolch-Emojis; Leute, die sagten: ‚Wir wissen, wo du wohnst, wir werden dich holen‘. Die meisten von ihnen waren Spanier. Sie hätten es verstehen müssen, denn in der Begründung wurde klar ausgeführt, wie die Entscheidung zustande gekommen war.»

Einige sprachen Herbert die Kompetenz ab, urteilen zu können, da er nie einen Formel-1-WM-Titel gewonnen hat. «Aber das hält mich nicht davon ab, wieder als Steward zu arbeiten. Denn das gehört leider auch zu diesem Job dazu», sagte Herbert. Die Flut der Drohungen hielt zwei Wochen an, offenbarte der Brite. «Und es kommen immer noch welche an. Das gehört leider zu den sozialen Medien, in denen jeder eine Meinung hat, aber keine Fakten, um sie zu untermauern.»

«Leider passieren solche Sachen zu oft, Athleten und Offizielle aus vielen Sportarten werden mit Morddrohungen bombardiert. Und viele leiden sehr darunter», betonte Herbert daraufhin, und forderte: «Die Plattformen sollten das in den Griff bekommen, aber sie unternehmen nichts dagegen und lassen es zu, was ich nicht verstehen kann. Man sollte Massnahmen dagegen ergreifen. Es wird gesagt, dass kein Weg gefunden wird, das Problem zu beheben, aber das glaube ich nicht.» Er selbst könne darüber lachen. «Aber viele trifft so etwas hart und deshalb muss etwas dagegen getan werden.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0