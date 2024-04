Pierre Gasly über Boxenstopp: «Ziemlich beängstigend»

Im China-GP erlebte das Alpine-Team beim ersten Boxenstopp von Pierre Gasly eine Schrecksekunde. Der Franzose sprach nach dem Rennen, das er auf Platz 13 beendete, über den verpatzten Reifenwechsel.

Es geschah in der elften Runde des China-GP, als Pierre Gasly zum ersten Boxenstopp abbog: Der Alpine-Pilot wurde fälschlicherweise grünes Licht für die Weiterfahrt gegeben, als seine Crew noch dabei war, das rechte Hinterrad zu montieren. Als Gasly losfuhr, löste sich das Rad und brachte einen Mechaniker zu Fall. Dieser hatte Glück im Unglück, denn er überstand den Zwischenfall unverletzt.

Für das Team hatte das Durcheinander beim Stopp aber ein Nachspiel, weil es eine gefährliche Situation schaffte, für die es gemäss Regelhüter vollumfänglich verantwortlich war, gab es eine saftige Geldstrafe von 10.000 Euro. Gasly sagte nach dem GP, den er als Dreizehnter beendete: «Das war ziemlich beängstigend.»

«Das grüne Licht leuchtete auf und ich liess die Kupplung los, doch dann schaltete es gleich auf rot. Ich sah im Rückspiegel, dass das Hinterrad nicht dran war und auch den Mechaniker. Zum Glück geht es ihm gut, ich hatte da schon meine Befürchtungen», schilderte der aktuelle WM-Neunzehnte, der in den bisherigen fünf Rennwochenenden dieser Saison noch keine WM-Punkte hatte holen können.

Und Gasly forderte: «Wir haben in diesem Jahr einige Situationen erlebt, in denen ich etwas Zeit verloren habe an der Box. Das müssen wir nun analysieren, und ich bin mir sicher, dass wir uns in dieser Hinsicht verbessern können.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0