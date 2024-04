Ferrari-Schwäche: Das fordert Charles Leclerc

Ferrari-Ass Charles Leclerc verfehlte in China das selbsterklärte Ziel, aufs Podest zu fahren. Der Monegasse verriet nach dem Fallen der Zielflagge, in welchem Bereich der älteste GP-Rennstall der Welt nachlegen muss.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz nahm den China-GP von den Startplätzen 6 und 7 in Angriff und kam nach 56 Rennrunden auf den Rängen 4 und 5 ins Ziel. Teamchef Fred Vasseur machte kein Geheimnis daraus, dass er vom Tempo der roten Renner auf dem «Shanghai International Circuit» enttäuscht war.

Und auch Charles Leclerc, der sein Ziel, aufs Podest zu fahren, knapp verfehlte, nahm kein Blatt vor den Mund, als es um die Bewertung des Wochenendes in China ging. «Es gibt nicht viel Positives, das wir nach einem solchen Wochenende mitnehmen können. Denn es ist nicht unser Ziel, ein solches Ergebnis einzufahren», fasste er zusammen.

Der Monegasse verriet auch, in welchem Bereich das Team aus Maranello Fortschritte erzielen muss. «Unsere Schwäche sind die langsamen Passagen, das hat man in China wieder gesehen. In diesem Bereich sind wir schon seit Saisonstart nicht gut aufgestellt, und da müssen wir nachlegen.» Aber es gehe auch darum, das Auto ganz generell zu verbessern.

Mit einer schnellen Abhilfe rechnet er nicht. In Miami werde es höchstwahrscheinlich keine neuen Teile geben. Entsprechend bescheiden sind seine Erwartungen mit Blick auf das Rennwochenende Miami. Aber mit dem nächsten Update verbindet er grosse Hoffnungen. «Das sollte uns helfen, deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren», forderte der 26-Jährige.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0