Ferrari-Coup: Ab sofort mit Computerhersteller HP

Die Scuderia Ferrari hat sich als Titelsponsor und Technikpartner die legendäre kalifornische Informationstechnik-Firma HP (Hewlett-Packard) geangelt. Das Abkommen ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Bevor die Formel 1 nach Miami zieht, hat Ferrari schon die zweite Überraschung auf Lager: Nicht nur, dass in Florida in blauen Farben gefahren wird, die Italiener haben auch ein aufregendes, neues Abkommen bestätigt – sie arbeiten ab sofort mit HP zusammen, also Hewlett-Packard, der 1939 in Palo Alto (Kalifornien) gegründeten Firma für Informationstechnik.

Die auf mehrere Jahre ausgelegte Zusammenarbeit schließt mit ein: klassisches Sponsoring, also Markenauftritt als Namensgeber unter der Bezeichnung «Scuderia Ferrari HP», mit Präsenz auf den Rennwagen, den Fahreroveralls und der Teambekleidung. Das schließt Engagement in den Esports und in der Fahrerakademie der Italiener mit ein.

Darüber hinaus auch eine enge technische Kooperation, mit HP also als Partner von Ferrari in den Bereichen Computer und Drucker.

Benedetto Vigna, Geschäftsleiter von Ferrari: «Firmengründer Enzo Ferrari hat in der DNA dieser Firma den starken Willen hinterlassen, sich immer zu verbessern. Wir finden in HP einen Partner, der unsere Werte teilt.»



Enrique Lores, CEO von HP: «Technik, Leistungsfähigkeit, herausragendes Handwerk, diese Partnerschaft dränge sich auf. Beide Firmen dürfen auf eine reiche Historie zurückblicken. Durch diese neue Kooperation werden wir frische Märkte erschließen.»



HP soll sich das Engagement mit Ferrari rund 100 Millionen Dollar kosten lassen. In der Formel 1 sind die Kalifornier vor rund zwanzig Jahren als Hauptsponsor von BMW-Williams aufgefallen. HP arbeitet auch mit Mercedes und Sauber zusammen, als technischer Partner.

