Leclerc (Ferrari) zu lieb, von Hamilton gefressen

​Der frühere Red Bull Racing-Fahrer Robert Doornbos ist gespannt darauf zu erleben, was 2025 bei Ferrari passiert. Der Niederländer zeichnet für den Monegassen Charles Leclerc ein düsteres Bild.

Robert Doornbos ist von 2004 bis 2006 in der Formel 1 angetreten, zunächst als dritter Fahrer von Jordan, dann als Einsatzpilot bei Minardi, in der Saison 2006 als dritter Mann bei Red Bull Racing und zuletzt drei Mal als Einsatzfahrer, mit Rang 12 in China als bestem Ergebnis.

Der heute 42-jährige Niederländer ist dem Sport verbunden geblieben und arbeitet als GP-Experte. In dieser Funktion hat er bei den Kollegen von Ziggo Sports über Ferrari 2025 gesprochen und das kommende Stallduell bei den Italienern zwischen dem etablierten Charles Leclerc und dem Ferrari-Neuling Lewis Hamilton.

Der Rotterdamer Robert Doornbos behauptet: «Charles Leclerc ist zu lieb, um Formel-1-Weltmeister zu werden. Was Hamilton oder Verstappen zeigen, das kann Leclerc nicht.»

«Nehmen wir mal an, Ferrari baut für die kommende GP-Saison das beste Auto. Dann wird er von Hamilton aufgefressen.»



«Leclerc ist einfach eine gewisse Rauheit, dieses Barsche, wenn es um Fehler geht oder um den Umgang mit seinen Ingenieuren.»



Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg schlug in Monza 2023 ähnliche Töne an, da ging es um ein knallhartes Duell zwischen Leclerc und Carlos Sainz. Sainz behielt am Ende die Nase vorn und durfte sich über den dritten Platz freuen, Leclerc musste sich mit dem vierten Rang begnügen, war aber wie sein Stallgefährte voll des Lobes für Rennsport, der ihn an die alten Kart-Tage erinnerte, wie er nach dem Fallen der Zielflagge erklärte. Für Nico Rosberg kamen die Aussagen des Monegassen überraschend.



Nico: «Ich schaute mir Charles an, als er so schwärmte vom Rennen und diesem Duell, und ich fragte mich, ob er das Gegenteil von dem sagt, was er meint, aber er wirkte sehr aufrichtig.»



«Ich denke, er ist etwas zu nett. Bereits am Vortag hatte er bei der Strategie verloren, als er dem Team erlaubt hat, Carlos zwei Mal den Windschatten zu geben, anstatt das zwischen den beiden Fahrern aufzuteilen. Ich weiß nicht – vielleicht ist Leclerc wirklich supernett, aber meiner Ansicht nach ist das etwas zu viel.»





