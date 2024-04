Nico Hülkenberg bei Audi: Wann unterschreibt Sainz?

​Ein wichtiges Puzzle-Teil ist gelegt beim Sauber-Rennstall 2025, der ab 2026 als Audi starten wird: Nico Hülkenberg hat für mehrere Jahre unterzeichnet. Sein Stallgefährte soll Carlos Sainz werden.

Sauber 2025, Audi ab 2026: Beim Schweizer Rennstall werden derzeit ruhig alle Weichen gestellt, um gut aufgestellt zu sein. Nico Hülkenberg ist für mehrere Jahre unter Vertrag genommen worden, und es gilt als offenes Geheimnis, dass Sauber-, künftig Audi-F1-CEO Andreas Seidl den Spanier Carlos Sainz als Stallgefährten von Hülki verpflichten will.

Hülkenberg und Sainz sind alte Bekannte: Sie haben gemeinsam die letzten vier Saisonrennen 2017 sowie die komplette Saison 2018 bei Renault bestritten. Hülki wurde 2018 WM-Siebter, Carlos Sainz WM-Zehnter.

Sainz besitzt ein Angebot von Audi, aber er zögert aus drei Gründen.

Grund 1: Er sieht keine Eile.

Sainz: «Ich habe für die Zukunft alle Möglichkeiten. Meine besten Optionen sind weiterhin offen, und ich schätze, es wird eine Weile dauern, bis jeder sich darüber im Klaren ist, was er ab 2025 machen möchte.»



Grund 2: Das Reglement 2026.



Sainz: «Keiner kann heute sagen, wer beim Schritt zum neuen Reglement Anfang 2026 alles auf die Reihe bekommt. Egal, wie intensiv du dich derzeit bei möglichen Partnern informierst, egal, wie attraktiv sich die Rennställe für die Jahre 2026 und 2027 präsentieren – die Wahrheit ist, dass keiner weiß, wie konkurrenzfähig die Teams dann sein werden.»



Grund 3: Ein Schritt zurück



Sainz: «Klar wäre es angenehm, meine Zukunft so bald als möglich aussortiert zu haben, aber das hat keinen Einfluss auf meine Leistungen. Solche Entscheidungen wollen in Ruhe getroffen sein, und diese Zeit werde ich mir geben. Ich muss abschätzen, was für die kommenden Jahre die aussichtsreichste Lösung ist.»



Sainz hat bewiesen, dass er Podestplatzierungen und Siege einfahren kann. Bei allem Respekt für die Sauber-Mannschaft: Niemand rechnet damit, dass die Schweizer 2025 auf Ferrari-Niveau fahren. Der Madrilene müsste also in seiner Karriere einen Rückschritt in Kauf nehmen, um ab 2026 die Aussicht auf Fortschritt zu erhalten.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0