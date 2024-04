Max Verstappen: Gedanken über die Zukunft

Die Aston-Martin-Vertragsverlängerung von Fernando Alonso lässt viele Fahrer über ihre eigene GP-Karriere nachdenken. Auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat sich dazu geäussert.

Als Fernando Alonso verkündete, er müsse erst einmal darüber nachdenken, ob er überhaupt in der Formel 1 verbleiben will, interpretierten das einige Beobachter als Rücktrittsankündigung. Doch der zweifache Weltmeister verlängerte vor kurzem sein Abkommen mit dem Aston Martin Team gleich um mehrere Jahre – und stellte damit klar, dass er auch noch mit 45 Jahren in der Vierrad-Königsklasse mitmischen will.

Damit beeindruckte er nicht nur die GP-Experten und Fans. Auch die Gegner des stolzen Asturiers reagierten mit Respektbekundungen auf die Zukunftspläne des 32-fachen GP-Siegers, der in diesem Sommer seinen 43. Geburtstag feiern wird.

Champion Max Verstappen verwies auf die zweijährigeGP-Pause, die Alonso nach der Saison 2018 eingelegt hatte, und erklärte: «Er hat sich etwas Zeit gelassen und seine Liebe zum Sport wiedergefunden, sodass er wieder konkurrenzfähig unterwegs ist.»

Der Red Bull Racing-Star kam auch auf seine eigenen Karriere-Pläne zu sprechen und betonte: «Es ist sehr schwer, solche Dinge zu kommentieren. Aber ich denke nicht, dass ich bis 45 hier sein werden. Aber letztlich weiss man nie, was passieren wird.»

