Daniel Ricciardo: Neues Chassis lässt hoffen

Beim China-GP konnte Daniel Ricciardo zwar nicht punkten. Trotzdem bleibt er optimistisch. Denn mit dem neuen Chassis, das er bekommen hat, ist er besser als in den vorangegangenen Saisonläufen unterwegs.

Eigentlich wollte sich Daniel Ricciardo in diesem Jahr für den zweiten Red Bull Racing-Platz neben Champion Max Verstappen empfehlen. Doch bisher konnte der Australier aus dem Racing Bulls Team nicht glänzen – er hat in keinem der fünf Rennwochenenden, die in diesem Jahr ausgetragen wurden, Punkte geholt.

In Japan sorgte ein Crash mit Albon dafür, dass er nicht einmal die Zielflagge sah. In China wurde er von Lance Stroll torpediert, der ihm ins Heck krachte. Und für das Rennen in Miami bekam er eine Strafversetzung aufgebrummt, weil er während der Safety-Car-Phase an Nico Hülkenberg vorbeigezogen war. Eigentlich gibt es für dieses Vergehen eine 10-sec-Zeitstrafe, weil Ricciardo aber ausfiel wurde diese in eine Startplatz-Strafe umgewandelt.

Der Frust war gross – auch weil es vor dem Rennen deutlich besser lief als in den bisherigen Rennwochenenden in diesem Jahr. Ricciardo war im Qualifying erstmals stärker als sein Teamkollege Yuki Tsunoda, der den Sprung ins Q2 nicht schaffte. Auch im Sprint-Qualifying und im Sprint schnitt er besser ab.

Der Fortschritt könnte auch am neuen Chassis liegen, das Ricciardo für China bekommen hat. Er sagte im Fahrerlager von Schanghai dazu: «Es fühlte sich von Anfang an einfach besser an und alles lief etwas reibungsloser ab. Wir haben das Chassis getauscht, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass es definitiv daran liegt, dass es besser lief. Aber etwas fühlte sich mit dem alten Chassis einfach nicht gut an.» Klarheit darüber werde er erst haben, wenn er noch ein paar Rennen mehr damit bestritten hat, fügte er an.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0