Toto Wolff über neue Teile: «Wird spannend zu sehen»

Mercedes hat bislang zu kämpfen. Ab Miami, wo dieses Wochenende gefahren wird, will das Team neue Teile ans Auto bringen. Teamchef Toto Wolff ist gespannt – aber auch auffällig vorsichtig in seiner Einschätzung.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart sollen neue Teile bei Mercedes aus Sicht der Verantwortlichen nun hoffentlich die Wende bringen. Nach dem China-Rennen kündigte Teamchef Toto Wolff an: «Von Miami an werden wir neue Teile bringen. Es wird spannend sein, zu sehen, wie sie am Auto performen.» Eine vorsichtige Aussage.

Luft nach oben hat Mercedes definitiv. Wolff urteilte nach dem China-Grand-Prix: «Mit P6 haben wir heute vermutlich das Potenzial unseres Autos maximiert. Das ist einfach nicht gut genug. Und wir alle wissen das.»

Der Österreicher erklärt: «Das Auto ist schwierig abzustimmen und schwierig zu fahren. Deswegen haben wir meiner Meinung nach diese Schwankungen in der Performance.» Lewis Hamilton wurde im China-GP Neunter, hatte sich nur als 18. qualifiziert. Im Sprint-Qualifying verpasste er als Zweiter nur knapp die Sprint-Pole.

Zum China-Sonntag sagt Wolff: «Wo Lewis‘ Auto heute war, war weit weg vom Optimum. Und dann fährt er nicht auf Messers Schneide. An diesem Punkt sind wir aktuell.»

Bringen neue Teile jetzt den Trend nach oben?

Bislang ist es für Mercedes eine Saison zum Vergessen. Das deutsche Team steht auf Platz vier der Konstrukteurs-WM (52 Punkte). Eng wird es eher nach hinten auf Aston Martin (Platz 5/40 Punkte) als nach vorn auf McLaren (Platz 3/96 Punkte).

Gegenüber Sky bremste Wolff die Erwartungen an die neuen Teile: «Ich weiß nicht, was es bringt. Da bin ich vorsichtig in den letzten zwei Jahren. Aber wieder ein guter Schritt hoffentlich.»

Herausfordernd wird Miami allemal und für alle Teams: Nach China ist es erneut ein Sprint-Wochenende, also mit nur einem Training. Dazu kommen durch das heiß-feuchte Klima herausfordernde Bedingungen.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0