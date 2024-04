Andreas Seidl: «Nico ist eine Top-Wahl»

Andreas Seidl ist CEO des Audi F1-Werksteams. Audi erwarb 100 Prozent der Anteile des jetzigen Sauber-Teams. Ab 2026 geht es als Audi an den Start

Das Sauber-Team, das ab 2026 zu Audi wird, hat ab kommender Saison Nico Hülkenberg verpflichtet. Andreas Seidl, CEO des Audi-Werksteams, sagt: «Nico ist eine Top-Wahl», und spricht über den Aufbau des Werksteams.

In der Woche vor dem Miami-Rennen wurde offiziell: Nico Hülkenberg fährt kommende Saison für Sauber, bekommt einen langfristigen Vertrag und fährt so auch fürs Audi-Werksteam ab 2026. Deutscher Fahrer, deutsches Team, deutscher Boss. Andreas Seidl, CEO des Audi-Werksteams, spricht nun über den Stand der Entwicklung in Hinwil und Neuburg – und über den Top-Transfer Hülkenberg.

Seidl im Interview mit Auto Motor und Sport: «Es macht Sinn, dass unser künftiger Fahrerkader des Audi-Werksteams schon 2025 in den Autos sitzt, um das Projekt von Anfang an mit zu begleiten. Die Fahrer können uns auch in Bezug auf die Motivation der Mannschaft und Entwicklungsrichtung helfen. Daher ist Nico eine Top-Wahl.»

Seidl weiter: «Dass er schnell ist, steht ohnehin außer Frage. Mit seiner Erfahrung, seinem Teamwork und seinem großen technischen Verständnis bringt er mit, was wir brauchen.»

Die erste Personalie für Sauber ab kommendem Jahr ist damit geklärt. Im Gespräch fürs zweite Cockpit ab 2025 ist immer wieder Carlos Sainz jr. Angeblich habe der bereits ein hochkarätiges Angebot vorliegen. Die Verträge der beiden aktuellen Piloten Zhou Guanyu und Valtteri Bottas laufen Ende des Jahres aus.

Seidl über die Fahrerauswahl für die Zukunft: «Es ist sinnvoll, mindestens einen Piloten mit Erfahrung zu haben, weil wir viele Herausforderungen auf einmal stemmen müssen. Es können also zwei erfahrene Piloten sein oder einer mit Erfahrung und ein starker Rookie. Wir führen hier weiter Gespräche, beobachten sowohl den Markt und natürlich weiter auch die Performance von Zhou und Valtteri.»

Mit Hülkenberg ist ein erfahrener Fahrer bereits an Bord.

Zum Stand des Projekts sagt Seidl: «Wir sind auf Kurs.» Und: «Stand heute stehen das Team und die Infrastruktur weitestgehend.»

