Neuer Technikdirektor: David Sanchez verstärkt Alpine

David Sanchez hat einen neuen Brötchengeber: Nachdem er das McLaren-Team nach nur drei Monaten verlassen hat, ist der Franzose als Technikdirektor zum Rennstall aus Enstone zurückgekehrt.

Vor einem Monat überraschten David Sanchez und McLaren mit der Mitteilung, dass der Ingenieur aus Frankreich den Traditionsrennstall aus Woking nach nur drei Monaten verlassen hat. Nun hat er einen neuen Job gefunden: Als Technikdirektor von Alpine trägt er die Gesamtverantwortung für alle Technikbereiche des Teams, und ist somit der erste Ansprechpartner für Ciaron Pilbeam (Performance-Technikchef), Joe Burnell (Engineering-Technikchef) und David Wheater (Aerodynamik-Technikchef).

Für Sanchez ist es eine Rückkehr, denn beim Team aus Enstone startete er seine Formel-1-Karriere als Junior-Aerodynamiker im Jahr 2005. Seither war er auch mehr als zehn Jahre als Leiter der Aero-Abteilung von Ferrari tätig, später leitete er die Fahrzeugentwicklung bei den Roten.

«Ich freue mich darauf, wieder in Enstone zu arbeiten, dem Ort, an dem ich meine Formel-1-Karriere begonnen habe. In diesem Team haben immer so viele fantastische Leute mitgearbeitet, und es gibt eindeutig so viel Potenzial, das es zu erschliessen gilt. Wir haben eine grosse Aufgabe vor uns, um die Leistung auf der Rennstrecke zu verbessern, und genau diese Art von Herausforderung motiviert mich», sagt Sanchez zu seinem neuerlichen Team-Wechsel.

Auch bei Teamchef Bruno Famin ist die Freude gross. Er erklärt: «Ich freue mich sehr, David wieder in Enstone begrüssen zu dürfen, wo er 2005 seine Karriere begonnen hat. Dies ist eine Schlüsselposition, um sicherzustellen, dass wir alles, was wir als Team tun, optimieren und uns auf die richtigen Leistungsbereiche konzentrieren.»

