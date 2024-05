Fernando Alonso zu Sprint: «Mehr Reifen wären besser»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso ist überzeugt, dass die GP-Piloten im ersten Training eines Sprint-Wochenendes mehr Runden drehen, wenn sie mehr Reifen zur Verfügung gestellt bekommen.

Formel-1-Routinier Fernando Alonso äusserte nach dem ersten Sprint-Wochenende des Jahres in China kritisch über die Reifenregeln, wonach den Piloten an jenen Wochenenden, an denen das Mini-Rennen ausgetragen wird, jeweils ein Reifensatz weniger zur Verfügung gestellt wird als an allen anderen Rennwochenenden.

Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team sagte nach dem Rennen in China: «Ich denke, mehr Reifen wären gut, denn im ersten Training geht es nun darum, wer weniger Reifensätze einsetzt. Das ist nicht gut für die Fans.»

Und im Sprint solle man die Piloten auch gegeneinander kämpfen lassen, fügte der Spanier an, der für sein Scharmützel mit Carlos Sainz drei Strafpunkte kassierte.

Mit Blick auf das anstehende zweite Sprint-Wochenende in Miami erklärte der 32-fache GP-Sieger: «Idealerweise fährt man im ersten Training gar nicht, um alle Reifen am Leben zu halten, und im Sprint wagt man keine Angriffe, um Strafpunkte zu vermeiden.»

«Aber natürlich werden wir das nicht tun, denn wir müssen in Miami etwas über das Auto in Erfahrung bringen. Aber wir müssen weiter darüber nachdenken, wie wir das Sprint-Format anpassen», forderte er daraufhin.

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0