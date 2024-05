Nico Hülkenberg über Audi: «2026 ist große Chance»

​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg (36) sitzt ab 2025 in einem Sauber-Rennwagen, ab 2026 in einem Audi. Der Deutsche sagt zu seiner Zukunft als Ring-Fahrer: «2026 fangen alle bei null an, das sehe ich als Chance.»

Das kommende Formel-1-Kapitel in der Achterbahn-Karriere von Nico Hülkenberg ist eine Rückkehr: Der WM-Siebte von 2018 wird 2025 wieder für Sauber an den Start gehen, so wie schon 2013, damals wurde er mit den Schweizern Zehnter in der Formel-1-WM.

2025 wird Grundlagenarbeit erledigt für die mit Spannung erwartete Saison 2026, wenn die Königsklasse ein neues Reglement erhält und einen neuen Autohersteller: Audi in der Formel 1, die Marke mit den berühmten vier Ringen wieder im GP-Sport, erstmals seit den Silberpfeilen der Auto-Union in den 1930er Jahren.

Nico nach dem Unterzeichnen seines Vertrags bei Sauber/Audi: «Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Zeit mit Sauber, und die Aussicht, mit einer Marke wie Audi zu arbeiten, ist für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Autohersteller so entschlossen in die Königsklasse kommt, dann ist das für mich als deutscher Rennfahrer eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Audi-Werksfahrer zu werden und mit einem in Deutschland angefertigten Motor fahren zu können, das ist für mich eine große Ehre.»



Im Fahrerlager des Miami International Autodrome fügt der 208-fache GP-Teilnehmer hinzu: «Das Abkommen mit Audi hat sich recht kurzfristig entwickelt, vor und direkt nach dem China-Wochenende. Es ist also nicht so, dass wir davon schon monatelang verhandelt haben.»



«Wir haben schon im vergangenen Jahr versucht, einen Weg zueinander zu finden. Aber damals war der Fahrermarkt verkrustet, es gab keine Möglichkeit, zu Sauber zu wechseln. In diesem Jahr ist das ganz anders, mehr als die Hälfte der Fahrer ist noch ohne Vertrag für 2025 und darüber hinaus.»



«Ich bin glücklich und stolz, dass sich eine Mannschaft wie Audi so früh zu mir bekennt. Damit ist für mich eine große Baustelle aus dem Weg geräumt. Normalerweise wartete ich ja bis zum Jahreswechsel, um zu wissen, wo die Reise in der darauffolgenden Saison hingeht. Das ist nun ganz anders. Ich weiß, wo mein Zuhause für die kommenden Jahre ist, und das bringt natürlich viel Ruhe und Stabilität. Jetzt kann ich mich aufs Wesentliche konzentrieren.»



Es ist kein Geheimnis, dass Audi neben Nico gerne Carlos Sainz verpflichten würde. Hülkenberg kennt den Spanier aus gemeinsamen Renault-Tagen und sagt: «Ich habe Carlos in sehr guter Erinnerung. Ein harter Arbeiter und ein schneller Mann. Seit 2018 ist viel passiert, bei ihm und auch bei mir, wir haben beide viel Erfahrung hinzugewonnen. Ich hätte null Bedenken, erneut mit ihm zu arbeiten.»



2026 wird die Königsklasse ein neues Reglement erhalten, und Nico Hülkenberg sagt: «Das sehr ich als große Chance für uns, denn ein neues Reglement bedeutet immer auch ein Stück Chancengleichheit – weil eben in vielen Belangen alle bei null anfangen müssen. Ich vertraue auf Audi, die haben sich früh diesem neuen Weg verschrieben und besitzen eine Vorlaufzeit von vier Jahren. Unsere Ausgangslage ist vielversprechend.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0