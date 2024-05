Lewis Hamilton: «Ich will Adrian Newey bei Ferrari!»

​DAS Thema im Fahrerlager des Miami International Autodrome: Adrian Newey verlässt Red Bull. Der nächstjährige Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton sagt: «Es wäre ein Privileg, mit ihm arbeiten zu dürfen.»

Das waren die zwei großen Aufreger der Formel-1-Saison 2024: Lewis Hamilton wird 2025 ein Ferrari-Fahrer. Und Adrian Newey wird Red Bull verlassen.

Der gegenwärtige Mercedes- und kommende Ferrari-Fahrer Hamilton sagt auf die Frage, ob er gerne bei Ferrari mit Adrian Newey arbeiten würde: «Ich will Adrian Newey bei Ferrari sehen, keine Frage!»

«Was er in seiner Karriere gezeigt hat, das ist einzigartig. Adrian wäre eine fabelhafte Verstärkung für Ferrari, und es wäre für mich ein Privileg, mit ihm arbeiten zu dürfen. Das wäre sehr aufregend.»

Hamilton will nicht sagen, ob er mit Ferrari-Chef John Elkann über Newey sprach, aber Lewis gibt zu: «Wenn ich eine Wunschliste aufstellen würde, dann würde er ganz oben stehen, keine Frage.»



Mercedes-Star Lewis Hamilton hat keine guten Erinnerungen ans GP-Wochenende von Miami: Sechster 2022, Sechster 2023. Derzeit besteht wenig Aussicht auf ein besseres Ergebnis bei Ausgabe 3 des Miami-GP.



Lewis Hamilton klingt wie eine Schallplatte mit Sprung. Einige seiner Aussagen über den letztjährigen Mercedes kann er glatt wiederholen, ohne das es auffällt.



Das sind dann Sätze wie: «Wir haben verschiedene Lösungswege ausprobiert.» Oder wie: «Wir haben viel Arbeit, den Wagen jeweils ins beste Arbeitsfenster zu bringen.»



Oder wie: «In einem Training hat sich der Wagen gut angefühlt, aber als es drauf ankam, zeigte sich der wahre Speed, und das war dann wie ein Tritt in den Magen.»



Der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton ist als WM-Neunter nach Miami geflogen, noch nie lag er im Zwischenklassement so weit hinten. Natürlich hat ein Fahrer dieser Extraklasse nicht auf einmal vergessen, wie er Rennwagen fahren muss. Der Grund für die ernüchternden Zwischenbilanz ist vielmehr das unberechenbare Auto.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat in China jede Hoffnung auf aussagekräftige Vorhersagen fahren gelassen und seufzte: «Der Wagen ist eine Wundertüte.»



Auf dem Gelände des Hard Rock Stadium in Miami Gardens sagt Hamilton zu seinen Aussichten: «Wir haben ein paar Verbesserungen hier, die es uns hoffentlich leichter machen, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit.»





