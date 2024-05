Charles Leclerc: «Newey bei Ferrari macht mich happy»

​Der Monegasse Charles Leclerc in Miami in ungewohnten Farben – der Overall blau, sein Auto mit blauen Elementen. Und mit der Aussicht auf eine Chance, die für ihn aus heiterem Himmel kam.

Einige Tifosi glaubten zuerst an einen Aprilscherz, aber Ferrari tritt beim Großen Preis von Miami wirklich mit zahlreichen Blau-Elementen an, die Fahrer in blauen Overalls. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, wie Ferrari mit zahlreichen Fotos aus der Vergangenheit zeigt.

Die Gegenwart für Leclerc bedeutet: Der 26-Jährige ist inzwischen seit bald zwei Jahren ohne GP-Sieg. In Miami 2022 wurde Leclerc hervorragender Zweiter, 2023 gingen die Ferrari-Fahrer wegen abbauender Reifen unter – Charles wurde nur Siebter.

Wenn etwas unerwartet kommt, dann sagen die Englischsprachigen, «it came out of the blue», das passt zum Weggang von Adrian Newey bei Red Bull. Im Fahrerlager des Miami International Autodrome sagt der fünffache GP-Sieger Leclerc: «Ganz ehrlich – damit hätte ich nicht gerechnet, das kam für mich überraschend. Und es ist eine jener Nachrichten aus der Formel 1, die wirklich um die Welt gehen.»



Klar sehen viele Fans und Fachleute Adrian Newey künftig bei Ferrari, und Leclerc meint dazu: «Wenn Adrian Newey zu Ferrari kommt, dann macht mich das glücklich. Gewiss, kein Einzelner ist größer als ein Team, und natürlich sind es Tausende von Fachleuten, die hinter einem Rennstall stehen. Aber es ist eben auch so, dass Newey im Laufe der Jahre immer wieder bewiesen hat – wo er ist, da kommt der Erfolg.»



«Adrian Newey ist einer jener Männer im Fahrerlager, mit welchem doch jeder Fahrer mal arbeiten will. In den vergangenen sieben oder acht Monaten haben wir von allen Rennställen am meisten Fortschritte gemacht, aber eine Verstärkung wie Adrian wäre für Ferrari wirklich fabelhaft.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0