Daniel Ricciardo und Lance Stroll: Das bleibt privat

In diesen Farben treten die Racing Bulls in Miami an

​Nach dem China-GP wurde es hässlich zwischen Daniel Ricciardo und Lance Stroll. Stroll will nicht darüber reden, was sich inzwischen mit Ricciardo getan hat: «Das bleibt privat.» Ricciardo ist da gesprächiger.

Die Racing Bulls treten in Miami im vielfarbenen Chamäleon-Look an, aber RB-Fahrer Daniel Ricciardo hat das wahre Chamäleon der Formel 1 schon in Shanghai zu sehen bekommen – den Kanadier Lance Stroll.

Der Aston Martin-Fahrer Stroll lässt bisweilen verblüffendes Talent aufblitzen, vor allem bei schwierigen Pistenverhältnissen, dann aber zeigt er aus heiterem Himmel Aktionen, die es seinen Fahrerkollegen schwermachen, ihm beim Rad an Rad-Duell zu vertrauen. So wie in China, als er während der Safety Car-Phase seinen Vordermann Daniel Ricciardo abräumte.

Die FIA-Rennkommissare brummten dem Kanadier wegen dieses Fouls eine Zeitstrafe von zehn Sekunden auf, er wurde nur 15. Danach knarzte Stroll in die Mikrofone der Reporter: «Der Idiot vor mir ist unvermittelt auf die Bremse gelatscht.»

Als Daniel Ricciardo im Fahrerlager des Shanghai International Circuit mit der Aussage von Stroll konfrontiert wurde, platzte dem sonst so gut gelaunten Australier der Kragen. «Ich koche! Ich kann nicht glauben, was der mir vorwirft. Nach solch einer Blödheit nicht mal den Mumm in den Knochen zu haben, die Verantwortung zu übernehmen!»



«Ich ärgerte mich grün und blau, weil ich auf so überflüssige Art und Weise aufgeben musste. Aber das Heck meines Autos war zu beschädigt, um weiterzumachen. Und dann wurden mir die Worte von Lance serviert. Da war ich gleich wieder auf hundert! Was da passiert ist, das war für jeden klar zu sehen, und die Reaktion der Rennkommissare ist eindeutig.»



«Ich habe mich bei Stroll zunächst wirklich zurückgehalten, aber nun muss ich es sagen – fick dich! Wenn er wirklich so über einen Unfall denkt, an dem er die Schuld trägt, dann kann ich es nicht anders ausdrücken. Das Einzige, was er in dieser Situation hätte tun müssen: auf mich achten, als Vordermann. Und das hat er eben nicht getan. Und dann geht er auch noch auf mich los. Wirklich unglaublich, der Kerl!»



Auf die Frage hier im Miami-Autodrome an Lance Stroll, ob er die Unstimmigkeiten mit Ricciardo bereinigt habe, meinte der Aston Martin-Fahrer: «Das bleibt privat.»



Daniel Ricciardo ist da aussagewilliger: «Natürlich war ich nach dem Rennen von China fuchsteufelswild. Inzwischen bin ich wieder besserer Laune.»



«Wenn Lance bei der Fahrerbesprechung plaudern will, dann werde ich ein offenes Ohr haben. Aber ganz ehrlich – ich bin nicht davon überzeugt, dass ein Gespräch etwas ändern wird. Wenn er sich ehrlich bei mir entschuldigt, dann ist das für mich in Ordnung. Ich bin ja nicht der letzte Mensch. Aber der Fakt, dass er bis heute glaubt, in China nichts falsch gemacht zu haben, weist jetzt nicht auf Einsicht hin.»



«Klar sind die anderen 19 Fahrer Rivalen, aber ich muss mir jetzt auch keine Feinde machen. Ich für meinen Teil hätte nach einem solchen Patzer eine Nachricht geschrieben: ‚Hey, Mann, tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst.’ Oder: ‚Du hast etwas stärker gebremst als ich erwartet hatte, das hat mich auf dem falschen Fuß erwischt.’ Oder so was in der Art. Nur um das aus der Welt zu schaffen. Aber so etwas ist eben nicht gekommen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0