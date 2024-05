Fernando Alonso: «Ich wollte mal mit Newey arbeiten»

​Adrian Newey Ende 2024 nicht mehr bei Red Bull, das nährt zahlreiche Denkmodell, wie es für den Engländer weitergehen könnte. Fernando Alonso sähe ihn natürlich am liebsten bei Aston Martin.

Vor ein paar Monaten hat Adrian Newey, der beste Formel-1-Designer der letzten dreißig Jahre, über Reue gesprochen. Der Brite sagte dazu: «Zwei Mal wurde es richtig heiß mit Ferrari, und klar ist mir durch den Kopf gegangen, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich für die Italiener unterschrieben hätte. Und dann war es schade, dass ich nie mit den Ausnahmepiloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso arbeiten konnte. Es hat wohl nicht sollen sein.»

An diesem Punkt dachte sich das Schicksal: von wegen. Adrian Newey wird Red Bull Ende 2024 verlassen, und seither wird unter den Fans heiß diskutiert, wo jener Mann künftig arbeiten könnte, der «Luft sehen kann», wie seine Qualitäten als Aerodynamiker einmal sehr schön umschrieben worden sind.

Dockt Adrian Newey bei Ferrari an, könnte er zwei seiner Reue-Punkte streichen, denn dort fährt 2025 auch Lewis Hamilton. Und die Art und Weise, wie Lewis in Miami über Newey bei Ferrari spricht, ist ein Hinweis darauf, dass dies tatsächlich so kommen könnte.

Parallel dazu hat Aston Martin-Chef Lawrence Stroll kein Geheimnis daraus gemacht, dass er Newey gerne zu den Grünen holen möchte. Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso sagt dazu in Florida: «Ich respektiere Adrian Newey sehr, eine wahre Legende unseres Sports, meiner Ansicht nach der beste Designer von allen. Nicht nur in unserer Epoche. Ich wollte immer mit Newey arbeiten.»

«Ich bin ein kleiner Teil seiner Geschichte in der Formel 1, aber wir haben nie einen Weg zueinander gefunden. Ich habe auch ihm gegenüber klargemacht, wie viel Bewunderung ich für ihn hege, und es war schön, als Antwort von Adrian zu hören, dass er ähnlich über mich denkt.»



Aber ist die Chance Newey zu Aston Martin wirklich da? Fernando: «Unterm Strich ist das eine Frage für Lawrence Stroll. Und dann für Adrian. Wir haben eine starke Technikeraufstellung, und Newey müsste da hineinpassen. Wer weiß, was die Zukunft bringt.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0