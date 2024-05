Lewis Hamilton: So motiviert er sich in der Krise 03.05.2024 - 09:32 Von Vanessa Georgoulas

© Mercedes Lewis Hamilton sagt über das Rennfahren: «Ich liebe es, seit ich ein Kind war»

Die Mercedes-Krise dauert an, das spiegelt sich auch in der WM-Tabelle, in der Lewis Hamilton nach dem Rennwochenende in China Platz 9 belegt. Wie er seine Motivation dennoch nicht verliert, verriet er in Miami.