Am 3. Mai geht es in Miami um die Pole-Position für den Sprint

​Max Verstappen und Red Bull Racing haben den ersten Teil der Formel-1-WM 2024 geprägt, im Miami International Autodrome jagt der Niederländer seine siebte Sprint-Pole, die erste seit Austin 2023.

Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen geht als Favorit in die Sprint-Quali von Miami, erstmals wird in Florida im anspruchsvollen Format gefahren. Ob sich der 26-jährige Niederländer seine siebte Sprint-Pole krallt oder ob ihm die Gegner, angefangen mit Ferrari, ein Bein stellen können, das können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.