Prominente Rennfahrer: Die Kehrseite der Medaille

Die Formel-1-Piloten stehen im Scheinwerferlicht, und nicht immer ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erwünscht, wie Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Sergio Pérez in Miami betonen.

Wenn Formel-1-Fahrer privat unterwegs sind, werden sie oft erkannt. Der Promi-Status bringt den GP-Stars viel, er fordert aber auch seinen Tribut, wie etwa Sergio Pérez betont hat. Der Red Bull Racing-Routinier erklärte in Miami: «Natürlich hat es auch seine Kehrseite, dass man prominent ist, aber es gibt auch viele positive Aspekte.»

«Als Formel-1-Fahrer hast du viele Kindheitsträume erfüllt, aber der Promi-Status bringt auch eine grosse Verantwortung mit sich. Was ich persönlich schwierig finde, ist die Tatsache, dass du als Fahrer manchmal darauf verzichtest, an gewisse Orte zu gehen. Ich habe eine Familie und manchmal ist es nicht ganz so angenehm, wie es früher war, weil du so viel Aufmerksamkeit bekommst», schilderte der Mexikaner.

«Aber das gehört natürlich dazu», fügte Pérez eilends an, «und es gibt dir auch eine gute Plattform, um jüngere Generationen zu motivieren, ihre Träume zu verwirklichen. Wie alles im Leben, hat es also seine guten und schlechten Seiten. Aber letztlich dürfen wir nicht vergessen, dass es ein Privileg ist, seine Träume zu verwirklichen.»

Auch Hamilton verwies auf die Möglichkeit, als prominenter Sportler Veränderungen anzustossen. «Natürlich ist es nicht so, wie du dir das Ganze als Kind vorgestellt hast», räumt der siebenfache Weltmeister ein. «Aber mit der Zeit lernst du, wie du damit umgehen musst. Und an einem gewissen Punkt merkst du, dass es nicht um dich geht. Es ist vielmehr eine Plattform, und wenn du die richtigen Absichten hast, kannst du eine positive Wirkung haben, und ich denke, darum geht es hauptsächlich.»

Valtteri Bottas ergänzte: «Manche Dinge sind gut, und manche vielleicht nicht so, wie du dir sie vorgestellt hast, als du noch klein warst. Aber ich denke, das Einfachste ist, sich selbst treu zu bleiben und die guten und positiven Aspekte zu geniessen.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0