Max Verstappen zur Sprint-Pole: «Wo sind die Gegner?»

​Weltmeister Max Verstsappen hat sich für den Formel-1-Sprint von Miami die beste Ausgangslage gesichert: Siebte Sprint-Pole! Der Niederländer staunt: «Wo sind meine Gegner hingekommen?»

Nach der intensiven Sprint-Qualifikation am GP-Wochenende von Miami strahlt Max Verstappen: Der Red Bull Racing-Star hat sich zum siebten Mal in seiner Formel-1-Karriere den besten Startplatz zu einem F1-Sprint gesichert, mit einer fabelhaften Leistung zum Schluss auf weichen Reifen.

Aber Max kommt aus dem Staunen nicht heraus: «Wo sind die Gegner?» wundert sich der dreifache Formel-1-Champion. «Damit hätte ich nicht gerechnet, denn mein Auto fühlte sich in der Quali gar nicht mehr so gut an wie im ersten Training.»

Der Schlüssel zur Pole bestand darin: Das Auto Red Bull Racing legte auf den weichen Pirelli erheblich zu, während McLaren beim Wechsel von den mittelharten zu den weichen Reifen quasi den Rückwärtsgang einlegte.

Norris war in Q1 und Q2 sehr überzeugend Schnellster, aber in Q3, als es um die Wurst ging, nur Neuntbester!



Verstappen sagt: «Es war sehr schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Im einzigen freien Training war ich mit dem Handling des Autos zufrieden, aber in der Quali war dieses gute Fahrgefühl zunächst wie verflogen. Als wir für Q3 auf die weichen Reifen wechselten, lief es ein wenig besser, aber auch nicht ideal. Ein merkwürdiger Tag.»



«Mir ist nicht ganz klar, wie das passieren konnte. Ich schätze, das liegt an der Strecke hier und an der Art und Weise, wie die Autos sehr sensibel auf Veränderungen der Pistentemperatur und der Reifenmischungen reagieren.»



«Ich nehme diese Pole gerne an, aber ich muss schon ein wenig staunen, wie das alles gelaufen ist.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing