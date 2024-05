Lando Norris (McLaren/9.): «Das war echt blöd!»

​Was für ein schräges Qualifying zum Miami-Sprint: Lando Norris Schnellster in Q1 und Q2, aber in Q3 reichte es auf weichen Reifen nur für den neunten Startplatz. Der Brite stöhnt: «Das war echt blöd.»

So schnell geht das in der Formel 1: Lando Norris schien auf dem besten Weg zu sein, in Miami die dritte Sprint-Pole in Serie zu erobern (nach Interlagos 2023 und Shanghai 2024), der McLaren-Fahrer fuhr überzeugend Bestzeit in Q1 und Q2 im Miami International Autodrome, aber im letzten Quali-Segment stürzte er total ab – nur Neuntschnellster auf den weichen Pirelli-Walzen.

Norris sagt dazu: «Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich wollte zu viel, ich habe zu sehr attackiert.»

«Das Auto hat sich heute super angefühlt, umso mehr ärgere ich mich. Das war echt blöd, was ich da angestellt habe – schon in der ersten Kurve gleich mehrere Fehler.»

«Wir haben hier eine Chance vertan. Das ist sehr bedauerlich, weil unser ganzes Team einen tollen Job getan hatte. Die ganzen Verbesserungen, die wir hier in Florida ans Auto gebracht haben, sind ein echter Schritt nach vorne. Aber ich habe daraus nichts gemacht.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858