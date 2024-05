Daniel Ricciardo sensationell 4.: Zwei Mal an Mauer!

​Racing Bulls-Fahrer Daniel Ricciardo hat in der Sprint-Quali von Miami bewiesen, dass er seinen Speed nicht verloren hat – Startplatz 4, hinter Verstappen, Leclerc und Pérez. Der Australier ist hin und weg.

«Endlich wenden sich die Dinge zum Guten!» sagt der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo nach seiner grandiosen Darbietung in der Sprint-Quali im Miami International Autodrome: Vierter Startplatz im Rennwagen der Racing Bulls, hinter Max Verstappen, Charles Leclerc und Sergio Pérez.

Der 34-jährige Australier ist sichtlich erleichtert: «Ich wusste immer, dass ich meinen Speed nicht verloren hatte. Aber ganz ehrlich – einen Platz in der zweiten Startreihe für den Miami-Sprint, das hätte ich nicht vorherzusagen gewagt.»

«Das Auto fühlte sich in Q2 gut an, und ich hatte die Hoffnung, dass ich es in die Top-Ten schaffen würde. Als ich dann am Ende des zweiten Quali-Segments meinen Namen auf dem fünften Platz sah, dachte ich – Fünfter, ich wünschte, ich könnte das auch in Q3 hinbekommen. Und nun bin ich sogar Vierter!»

«Das war wild! Denn Miami ist eine tückische Bahn. Meine Runden waren gut, aber es ist so leicht, hier einen Fehler zu machen. Ich war zwei Mal an der Mauer! Und der Schlag fühlte sich im Cockpit echt heftig an, vor allem der erste.»



«Ich bin stolz darauf, was ich heute zeigen konnte, aber großes Kompliment ans Team für die ganzen Verbesserungen, die wir ans Auto gebracht haben. In China habe ich ein neues Chassis bekommen, hier den neuen Unterboden, endlich läuft es für mich.»



Der WM-Dritte von 2014 und 2016 ist in dieser Saison noch ohne Punkte: «Wenn du im Sprint als Vierter losfahren kannst, dann willst du natürlich am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Ich hoffe, ich kann mich in der Nähe der schnellsten Autos halten. Es ist ein kurzes Rennen, und mein Ziel ist einfach – Punkte holen, so viele, wie es nur geht.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858