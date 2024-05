Fernando Alonso (8.): Kritik nach Sprint-Qualifying 04.05.2024 - 13:10 Von Vanessa Georgoulas

© Aston Martin Fernando Alonso erklärte nach dem Sprint-Qualifying: «Wir können nicht kämpfen, da wir für alles, was wir tun, Strafen kassieren»

Fernando Alonso schaffte es im Sprint-Qualifying in Miami in die Top-10. Der zweifache Champion zeigte sich zufrieden mit der Zeitenjagd, schlug aber mit Blick auf den Sprint kritische Töne an.