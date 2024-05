Max Verstappen nach Sprint-Sieg: «Nicht perfekt»

​Max Verstappen hat den Sprint im Miami International Autodrome gewonnen, mit einer makellosen Leistung. Der 26-jährige Weltmeister sagt: «Sieg und Punkte nehme ich gerne, aber perfekt war das nicht.»

Das läuft wie geschmiert in Miami für Max Verstappen – Triumph im Samstagrennen von Miami, sein neunter Sieg in einem Formel-1-Sprint (von 14 F1-Sprints insgesamt), der vierte Sprint-Sieg in Folge, sein dritter Rennsieg hier in Florida nach den GP-Erfolgen 2022 und 2023. Der Niederländer hat seinem WM-Konto acht Punkte hinzugefügt, aber nicht alles war für ihn perfekt.

Der 58-fache GP-Sieger monierte während des Sprints mehrfach die Fahrzeugbalance, mit Wortmeldungen wie: «Ich habe null Grip hinten, es ist wie in der Quali.»

Max über seinen Miami-Sprint: «Guter Sieg, fette Punkte, aber mit der Fahrzeugbalance bin ich nicht happy. Da haben wir viel gelernt fürs Rennen.»

«Ich bin beim Start nicht so gut weggekommen wie erhofft, ich musste Charles rechts ein wenig den Weg abschneiden, um vorne zu bleiben.»



«Dann kam die Safety Car-Phase, und alles hat sich für ein paar Runden etwas beruhigt. Der Re-Start klappte gut, aber ich musste auf der Hut bleiben, denn der Wagen lag nicht ideal.»



«Zum Glück ist das Sprintformat so geändert worden, dass wir 2024 noch die Möglichkeit haben, den Rennwagen besser einzustellen. Das wird auch nötig sein, wenn ich meinen dritten GP-Sieg hier in Miami erringen will.»





So lief der Sprint

Max Verstappen hatte sich in der Sprint-Quali vom Freitag die Pole-Position gekrallt und kam beim Start für die 19 Runden gut weg und zog sofort zu Leclerc hinüber, um die Führung zu verteidigen.



Kurz nach dem Start stolperten Norris, Stroll und Alonso übereinander, Safety-Car. Norris am Funk: «Ich bin out.» Alonso am Funk: «Ich habe einen Platten.»



Die Wiederholung zeigte eine Kettenreaktion: Berührung zwischen dem ein wenig übereifrigen Hamilton (innen) gegen Alonso in der Mitte («Lewis kam wie ein Stier angerannt!»), Alonso dann in Stroll links von ihm geschubst, der Kanadier nach aussen gedrängt, wo er dann den unschuldigen Norris traf.



Hamilton am Funk, es klang wie eine Entschuldigung: «Da war eine Lücke, die ich nutzen wollte.»



Norris also out, Stroll ebenfalls, Alonso machte mit frischen Reifen und einem neuen Frontflügel weiter.



Das Safety-Car führte das Feld durch die Boxengasse, damit die Streckenposten die Piste von Kohlefaser-Teilen reinigen konnten.



Beim Re-Start in Runde 3 erwischte Verstappen seinen Verfolger Leclerc bei einem Nickerchen: Führung locker verteidigt. Ricciardo vor Pérez toller Dritter im Auto der Racing Bulls.



Top-Acht: Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Pérez, Sainz, Piastri, Hülkenberg und Magnussen, dann Hamilton.



Pérez schnappte sich in Runde 5 den Australier Ricciardo, der sofort unter Druck von Sainz geriet.



Verstappen setzte sich leicht ab von Leclerc, Pérez in Runde 7 schon 2,5 Sekunden hinter Leclerc. Ricciardo noch immer viel weit ausgefahrenen Ellenbogen gegen Sainz, der nun Piastri im Nacken hatte.



Hamilton biss sich an Haas-Fahrer Magnussen die Zähne aus und monierte am Funk: «Ich bin auf den Geraden sehr langsam.»



Dann schwärzte Hamilton den Dänen an: «Er ist in der Schikane geradeaus gefahren, das ist ein unerlaubter Vorteil.» Die FIA ermittelte.



Verstappen führte in Runde 11, 1,9 Sekunden vor Leclerc, jammerte aber am Funk: «Ich habe null Grip an der Hinterachse, es ist wie in der Quali.»



Hamilton ging kurz an Magnussen vorbei, aber Kevin schlug zurück, sogar mit Berührung. Dann kam das Verdikt der Rennkommissare: zehn Sekunden für Magnussen, damit war Rang 8 natürlich dahin. Der Däne blieb auf der Bahn aber vor Hamilton. Und gab seinem Haas-Stallgefährten Hülkenberg vor sich dadurch Luft für Rang 7.



Runde 12: Verstappen vor Leclerc, dann Pérez vor Ricciardo, Sainz nun unter Druck von Piastri.



Magnussen gegen Hamilton knallhart, dadurch auf einmal Tsunoda vor Hamilton. Der Engländer ärgerte sich grün und blau: «Der Kerl drängt mich ständig neben die Bahn.»



Hamilton arbeitete sich an Tsunoda heran, auf der Jagd nach dem letzten WM-Punkt für den Achtplatzierten.



Runde 15: Verstappen, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Sainz, Piastri, Hülkenberg auf P7.



Magnussen erhielt eine weitere 10-Sekunden-Strafe, der Däne machte sich keine Freunde, aber machte in Sachen Hülkenberg alles richtig.



Sieg für Verstappen, Leclerc auf P2 vor Sergio Pérez, Ricciardo grandioser Vierter vor Carlos Sainz und Oscar Piastri, Hülkenberg glänzte mit Rang 7, den letzten Punkt holte sich Tsunoda, Hamilton als Neunter ohne Punkte.

Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0

Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing