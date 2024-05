Charles Leclerc (Ferrari/2.): «So wird das nichts»

​Platz 2 für den Monegassen Charles Leclerc beim Sprint von Miami: Der Ferrari-Fahrer muss sich lediglich Max Verstappen geschlagen geben. Nach dem Samstagrennen sagt Leclerc, was ihm Sorgen macht.

Gewisse Faustregeln aus der Steinzeit des Motorsports haben ihre Gültigkeit behalten. Eine wie: Der Zweite ist der erste Verlierer. Aber das Gesicht von Charles Leclerc nach dem Sprint von Miami sagt etwas Anderes. Denn der 26-jährige Monegasse weiss – gegen Verstappen war letztlich nichts auszurichten.

Der fünffache GP-Sieger stuft seine Leistung im Miami International Autodrome so ein: «Ich hatte einen guten Start, dann haben Max und ich beide sehr spät gebremst für Kurve 1, vermutlich zu spät. Aber Max hat es geschafft, vorne zu bleiben.»

«In der Folge habe ich versucht, an Verstappen dranzubleiben, um vielleicht eine Chance zu bekommen, wenn wir den Heckflügel flachstellen können. Aber daraus wurde nichts. Denn ich bekam Schwierigkeiten mit meinen Reifen, so war gegen Max nichts auszurichten.»

«Ich war mit frischen mittelharten Reifen ins Rennen gegangen, Max auf gebrauchten, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass dies unterm Strich einen Unterschied gemacht hat.»



«Ich hatte im freien Training ja kaum fahren können, insofern war das Handling des Autos nun im Sprint ganz okay. Aber perfekt war es nicht. Um genau zu sein, glaube ich nicht, dass irgendein Fahrer hier ein perfekt liegendes Fahrzeug hatte. Das ist bei so wenig Zeit zum Abstimmen einfach nicht möglich. Das alles ist immer ein Schritt ins Ungewisse.»



«Wir haben heute einen soliden Job gemacht, mehr nicht. Wir werden in der Quali zulegen müssen, wenn wir vorne stehen wollen. Und fürs Rennen mache ich mir schon Sorgen: Es ist knifflig geblieben, dem Vordermann zu folgen. Ich finde zwar nicht, dass der Ferrari da empfindlicher reagiert als andere Autos, aber in den Luftturbulenzen des Vordermanns rutscht dein Auto und somit überhitzen die Reifen. Dann wird es für einen Angriff ganz schwierig.»



«Wenn ich eine Chance haben will im Grand Prix, muss ich mir in der Quali fürs Hauptrennen eine bessere Ausgangslage schaffen.»





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing