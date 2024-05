Daniel Ricciardo toller 4.: «Ich habe es noch drauf!»

​Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo fährt im Sprint von Miami zu einem fabelhaften vierten Platz. Der 34-jährige Australier zeigt eine bleibende Darbietung und ist überglücklich: «Ich hab’s noch drauf.»

Der achtfache GP-Sieger darf mit seiner Leistung im Sprint von Miami wirklich zufrieden sein: Der Racing Bulls-Fahrer wehrte sich wie ein Löwe gegen Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und wurde im Miami International Autodrome grandioser Vierter – so weit vorne haben wir Strahlemann Ricciardo letztmals beim Russland-GP 2021 erlebt, damals noch im McLaren.

Und das sagt Daniel Ricciardo nach dem überaus unterhaltsamen Sprint: «Ich bin überwältigt. Wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten ich im ersten Teil der Saison hatte, dann ist das wirklich eine große Erleichterung.»

«Einige Leute haben ja schon gesagt: Was will der Kerl eigentlich noch hier? Es ist schön, dass ich heute einigen Menschen zeigen konnte – ich habe nicht vergessen, wie ich einen Rennwagen zu fahren habe, ich habe es noch drauf.»

«Ergebnisse wie heute sind ein schöner Beweis auch dafür, wie wichtig es ist, dass ein Team in schwierigen Wochen hinter dir steht. Diesen Rückhalt habe ich bei Red Bull, und es ist schön, dass ich mich für dieses Vertrauen nun mit dem vierten Platz bedanken konnte.»



Racing Bulls-Geschäftsleiter Peter Bayer sagt: «Daniel hat einen perfekten Start gezeigt, dann musste er Pérez ziehen lassen. Aber uns war schon vor dem Sprint klar, dass wir den Speed von Red Bull Racing nicht mitgehen können.»



«Wie Daniel dann Carlos Sainz hinter sich gehalten hat, das war eine Meisterleistung. Da hat er die Ellenbogen sehr weit ausgefahren, und da war auch seine ganze Erfahrung zu erkennen. Ein Mega-Ergebnis, von dem wir vor dem Sprint nicht zu träumen gewagt hätten.»



«Für Daniel ist das natürlich eine tolle Sache. Wir sahen ja den Speed von Ricciardo, aber er fühlte sich im Wagen einfach nicht wohl. Wir haben dann in China einen Chassis-Wechsel vollzogen, und sofort konnte Daniel zulegen. Obschon wir am vorherigen Chassis nie einen Fehler finden konnten. Nun haben wir hier in Miami einen neuen Unterboden für mehr Abtrieb, der Ricciardo offenbar noch mehr Vertrauen ins Auto schenkt.»





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing