Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich verstehe es nicht» 04.05.2024 - 23:29 Von Mathias Brunner

© Ferrari Charles Leclerc

​Charles Leclerc wird den Miami-GP aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen, muss sich aber in der Quali wieder Mal Weltmeister Max Verstappen geschlagen geben. Auch Leclerc rätselt, was in Miami los ist.