Weltmeister Max Verstappen: «Angenehm ist das nicht»

​Auf dem Papier sieht es so aus, als wäre für Max Verstappen auch in Miami alles in Butter: 38. Pole-Position, in der GP-Quali 2024 ungeschlagen. Aber Max gibt zu, dass er diese F1 hin und wieder nicht versteht.

Was ist nur los mit dieser Formel 1 hier in Miami? Würden wir in einem Comic leben, dann sähen wir aus den Ohren von Ingenieuren und Piloten Rauch aufsteigen – die hellsten Köpfe der Vollgasbranche verzweifeln fast daran, das Verhalten der Pirelli-Reifen im Miami International Autodrome zu verstehen.

Auch der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt offen zu: «Ich verstehe das Verhalten der Reifen auf dieser Bahn nicht. Die Walzen verhalten sich sehr inkonstant. Oft hast du keine Ahnung, was dich beim nächsten Einsatz erwartet. Angenehm ist das nicht.»

«Es fällt mir sehr schwer, eine Runde zusammenzusetzen, nach welcher ich sagen kann – da hat alles gepasst. Es ist extrem schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, vor allem gleichmäßig zum Arbeiten zu bringen. Und das führt dazu, dass es so gut wie unmöglich wird, eine Runde zu fahren, die der Perfektion nahe kommt.»



«Es ist rutschig, die Reifen scheinen hier nicht besonders gut zu arbeiten, es ist warm. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen, die das alles sehr knifflig machen.»



«Ich finde das alles ein wenig frustrierend. Es macht keinen Spass, wenn du eine Kurve genau so fährt wie zuvor, aber die Reifen fühlen sich ganz anders an. Unterm Strich hast du keine Ahnung, was in den verschiedenen Sektoren und Kurven auf dich zukommt. Das begünstigt kleine Fehler.»



«Gut ist hingegen, dass das Handling besser ist als am Freitag. Wenn das so weitergeht, dann sollten wir für den Grand Prix gut aufgestellt sein.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing